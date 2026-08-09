Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Warden, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Warden, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về WARD

Thông tin giá WARD

WARD là gì

Whitepaper WARD

Website chính thức WARD

Tokenomics của WARD

Dự báo giá WARD

Lịch sử WARD

Hướng dẫn mua WARD

Chuyển đổi WARD sang fiat

WARD Spot

WARD USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Warden (WARD) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Warden (WARD) hôm nay

Trang Phân tích Warden cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của WARD. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Warden bên dưới.

Biến động giá Warden (WARD)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.00302---8.32%-44.13%+25.78%
Tìm hiểu thêm về giá Warden

Dòng vốn Warden

Dòng tiền ròng vàoGiá WARDUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00
2026-08-06-$0.02 M0.00
2026-08-05$0.00 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Warden

Giao dịch thị trường Warden (WARD) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Warden theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WARD/USDT
$0.003023
$0.003023$0.003023
+0.39%
27.93M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán WARD sang USD

Số lượng

WARD
WARD
USD
USD

1 WARD = 0.00302 USD