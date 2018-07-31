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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về VeThor Token, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về VeThor Token, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật VeThor Token (VTHO) hôm nay

Phân tích kỹ thuật VeThor Token (VTHO) hôm nay

Trang Phân tích VeThor Token cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của VTHO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích VeThor Token bên dưới.

Biến động giá VeThor Token (VTHO)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.0003443--+3.82%-6.55%-45.06%
Tìm hiểu thêm về giá VeThor Token

Chỉ báo kỹ thuật VeThor Token

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của VeThor Token trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 2
Trung lập 13
Mua 11
Đường trung bình động:Trung lậpBán 1Trung lập 7Mua 6
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 1Trung lập 6Mua 5
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.0003444
0.0003444
R2
0.0003444
0.0003443
R1
0.0003443
0.0003443
PP
0.0003443
0.0003443
S1
0.0003442
0.0003442
S2
0.0003442
0.0003442
S3
0.0003441
0.0003442

Tín hiệu thị trường VeThor Token

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-2.58M
$1.97 M
$4.54 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.02 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.01 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.03 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.03 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn VeThor Token

Dòng tiền ròng vàoGiá VTHOUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08-$0.04 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06-$0.01 M0.00
2026-08-05$0.00 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về VeThor Token

Giao dịch thị trường VeThor Token (VTHO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá VeThor Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
VTHO/USDT
$0.0003443
$0.0003443$0.0003443
+0.08%
172.47M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán VTHO sang USD

Số lượng

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0.0003443 USD