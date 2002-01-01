Phân tích kỹ thuật ProjectVex (VEXAI) hôm nay Trang Phân tích ProjectVex cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của VEXAI. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích ProjectVex bên dưới. Đăng ký

Biến động giá ProjectVex (VEXAI) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.002597 -- +1.20% -13.44% -13.44%

Chỉ báo kỹ thuật ProjectVex

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của ProjectVex trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 14 Trung lập 5 Mua 7 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 12 Trung lập 1 Mua 1 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 2 Trung lập 4 Mua 6 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.00265 0.00264 R2 0.00264 0.00262 R1 0.00261 0.00261 PP 0.0026 0.0026 S1 0.00257 0.00258 S2 0.00256 0.00257 S3 0.00253 0.00256

Tín hiệu thị trường ProjectVex Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.01M $0.03 M $0.03 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.00 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.00 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.00 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.00 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn ProjectVex Dòng tiền ròng vào Giá VEXAIUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường ProjectVex (VEXAI) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ProjectVex theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ VEXAI / USD1 $0.002614 $0.002614 $0.002614 +0.19% 20.32M (USDT) Giao dịch ngay VEXAI / USDT $0.002597 $0.002597 $0.002597 +0.46% 21.73M (USDT) Giao dịch ngay