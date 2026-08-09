Phân tích kỹ thuật USELESS COIN (USELESS) hôm nay Trang Phân tích USELESS COIN cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của USELESS. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích USELESS COIN bên dưới. Đăng ký

Biến động giá USELESS COIN (USELESS) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.038139 -- -23.19% -57.78% -43.39%

Chỉ báo kỹ thuật USELESS COIN

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của USELESS COIN trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 14 Trung lập 0 Mua 12 Đường trung bình động : Bán Bán 11 Trung lập 0 Mua 3 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 0 Mua 9 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.0384 0.03839 R2 0.03839 0.03838 R1 0.03838 0.03838 PP 0.03837 0.03837 S1 0.03836 0.03836 S2 0.03835 0.03836 S3 0.03834 0.03835

Tín hiệu thị trường USELESS COIN Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -2.11M $2.94 M $5.05 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.06M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.55 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.49 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.09M Hoạt động mua trong 7 ngày $1.65 M Hoạt động bán trong 7 ngày $1.56 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn USELESS COIN Dòng tiền ròng vào Giá USELESSUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.28 M 0.04 2026-08-08 -$0.07 M 0.04 2026-08-07 -$0.33 M 0.04 2026-08-06 $0.03 M 0.05 2026-08-05 -$0.20 M 0.04 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường USELESS COIN (USELESS) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá USELESS COIN theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ USELESS / USDT $0.038139 $0.038139 $0.038139 -0.86% 3.14M (USDT) Giao dịch ngay USELESS / USDC $0.03829 $0.03829 $0.03829 -0.49% 1.39M (USDT) Giao dịch ngay