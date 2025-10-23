Giá Ulalo HealthPassport theo thời gian thực hôm nay là 0.003011 USD. Theo dõi cập nhật giá ULA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ULA dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Ulalo HealthPassport theo thời gian thực hôm nay là 0.003011 USD. Theo dõi cập nhật giá ULA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ULA dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Ulalo HealthPassport(ULA)

Giá theo thời gian thực 1 ULA sang USD

$0.003008
$0.003008$0.003008
+0.06%1D
USD
Biểu đồ giá Ulalo HealthPassport (ULA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:47:20 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Ulalo HealthPassport (ULA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952
Thấp nhất 24H
$ 0.003025
$ 0.003025$ 0.003025
Cao nhất 24H

$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952

$ 0.003025
$ 0.003025$ 0.003025

--
----

--
----

+0.63%

+0.06%

-5.47%

-5.47%

Giá thời gian thực của Ulalo HealthPassport (ULA) là $ 0.003011. Trong 24 giờ qua, ULA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.002952 và cao nhất là $ 0.003025, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ULA là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ULA đã biến động +0.63% trong 1 giờ qua, +0.06% trong 24 giờ và -5.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ulalo HealthPassport (ULA)

--
----

$ 90.28K
$ 90.28K$ 90.28K

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ulalo HealthPassport là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 90.28K. Nguồn cung lưu hành của ULA là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.01M.

Lịch sử giá theo USD của Ulalo HealthPassport (ULA)

Theo dõi biến động giá của Ulalo HealthPassport trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0000018+0.06%
30 ngày$ -0.000433-12.58%
60 ngày$ -0.000883-22.68%
90 ngày$ -0.002989-49.82%
Biến động giá Ulalo HealthPassport hôm nay

Hôm nay, ULA đã biến động $ +0.0000018 (+0.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ulalo HealthPassport trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000433 (-12.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ulalo HealthPassport trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ULA đã biến động $ -0.000883 (-22.68%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ulalo HealthPassport trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.002989 (-49.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ulalo HealthPassport (ULA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ulalo HealthPassport.

Ulalo HealthPassport (ULA) là gì

Ulalo hỗ trợ người dùng kiểm soát dữ liệu sức khỏe cá nhân thông qua một nền tảng phi tập trung. Ví bệnh nhân thông minh, được xây dựng trên mạng con Avalanche L1, lưu trữ lịch sử bệnh án một cách an toàn và cho phép nhận lợi nhuận từ dữ liệu ẩn danh với mục đích nghiên cứu. Chúng tôi còn hỗ trợ cho bệnh nhân toàn cầu bằng các chẩn đoán và phân tích sức khỏe dựa trên AI.

Ulalo HealthPassport đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Ulalo HealthPassport một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ULA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Ulalo HealthPassport trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Ulalo HealthPassport trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Ulalo HealthPassport (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Ulalo HealthPassport (ULA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Ulalo HealthPassport.

Xem ngay dự đoán giá Ulalo HealthPassport!

Tokenomics của Ulalo HealthPassport (ULA)

Hiểu rõ tokenomics của Ulalo HealthPassport (ULA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ULA ngay!

Cách mua Ulalo HealthPassport (ULA)

Bạn đang tìm cách mua Ulalo HealthPassport? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Ulalo HealthPassport trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ULA/Tiền tệ địa phương

1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang VND
79.234465
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AUD
A$0.00463694
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang GBP
0.00222814
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang EUR
0.00258946
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang USD
$0.003011
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MYR
RM0.01270642
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TRY
0.12640178
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang JPY
¥0.457672
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ARS
ARS$4.38919492
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang RUB
0.24536639
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang INR
0.26430558
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang IDR
Rp50.18331326
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PHP
0.17626394
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang EGP
￡E.0.14320316
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BRL
R$0.0162594
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang CAD
C$0.00418529
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BDT
0.36758288
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang NGN
4.40202178
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang COP
$11.71595155
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ZAR
R.0.05248173
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang UAH
0.1255587
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TZS
T.Sh.7.47143518
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang VES
Bs0.63231
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang CLP
$2.86045
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PKR
Rs0.8515108
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang KZT
1.61967712
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang THB
฿0.09882102
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TWD
NT$0.09270869
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AED
د.إ0.01105037
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang CHF
Fr0.00237869
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang HKD
HK$0.02339547
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AMD
֏1.14966002
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MAD
.د.م0.02779153
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MXN
$0.05552284
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SAR
ريال0.01129125
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ETB
Br0.45146934
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang KES
KSh0.38820823
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang JOD
د.أ0.002134799
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PLN
0.01099015
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang RON
лв0.01318818
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SEK
kr0.02833351
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BGN
лв0.00505848
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang HUF
Ft1.01073248
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang CZK
0.06305034
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang KWD
د.ك0.000921366
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ILS
0.00990619
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BOB
Bs0.02074579
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AZN
0.0051187
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TJS
SM0.0277012
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang GEL
0.0081297
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AOA
Kz2.75479401
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BHD
.د.ب0.001132136
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BMD
$0.003011
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang DKK
kr0.01936073
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang HNL
L0.07897853
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MUR
0.13688006
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang NAD
$0.05254195
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang NOK
kr0.03017022
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang NZD
$0.00523914
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PAB
B/.0.003011
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PGK
K0.0126462
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang QAR
ر.ق0.01092993
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang RSD
дин.0.30429166
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang UZS
soʻm36.27710009
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ALL
L0.25048509
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ANG
ƒ0.00538969
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang AWG
ƒ0.0054198
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BBD
$0.006022
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BAM
KM0.00505848
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BIF
Fr8.855351
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BND
$0.00388419
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BSD
$0.003011
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang JMD
$0.48335583
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang KHR
12.14110475
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang KMF
Fr1.276664
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang LAK
65.45652043
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang LKR
රු0.91185124
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MDL
L0.05124722
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MGA
Ar13.44194708
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MOP
P0.02405789
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MVR
0.0460683
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MWK
MK5.2093311
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang MZN
MT0.1924029
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang NPR
रु0.42211209
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang PYG
21.354012
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang RWF
Fr4.362939
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SBD
$0.02478053
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SCR
0.04082916
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SRD
$0.11935604
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SVC
$0.02628603
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang SZL
L0.05254195
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TMT
m0.01056861
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TND
د.ت0.008840296
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang TTD
$0.02038447
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang UGX
Sh10.490324
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang XAF
Fr1.701215
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang XCD
$0.0081297
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang XOF
Fr1.701215
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang XPF
Fr0.307122
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BWP
P0.04317774
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang BZD
$0.006022
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang CVE
$0.28607511
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang DJF
Fr0.532947
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang DOP
$0.19104795
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang DZD
د.ج0.39290539
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang FJD
$0.0069253
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang GNF
Fr26.180645
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang GTQ
Q0.02300404
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang GYD
$0.62884735
1 Ulalo HealthPassport (ULA) sang ISK
kr0.367342

Nguồn Ulalo HealthPassport

Để hiểu thêm về Ulalo HealthPassport, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Ulalo HealthPassport
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ulalo HealthPassport

Hôm nay giá của Ulalo HealthPassport (ULA) là bao nhiêu?
Giá ULA theo thời gian thực bằng USD là 0.003011 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ULA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ULA sang USD là $ 0.003011. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Ulalo HealthPassport là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ULA là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ULA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ULA là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ULA là bao nhiêu?
ULA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ULA là bao nhiêu?
ULA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của ULA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ULA là $ 90.28K USD.
ULA có tăng giá trong năm nay không?
ULA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ULA để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Ulalo HealthPassport (ULA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

$0.003008
