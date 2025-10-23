Giá Tuna Chain theo thời gian thực hôm nay là 0.0014435 USD. Theo dõi cập nhật giá TUNACHAIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TUNACHAIN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Tuna Chain theo thời gian thực hôm nay là 0.0014435 USD. Theo dõi cập nhật giá TUNACHAIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TUNACHAIN dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Tuna Chain(TUNACHAIN)

$0.0014435
$0.0014435$0.0014435
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:04 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Tuna Chain (TUNACHAIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0014409
$ 0.0014409$ 0.0014409
Thấp nhất 24H
$ 0.0014806
$ 0.0014806$ 0.0014806
Cao nhất 24H

$ 0.0014409
$ 0.0014409$ 0.0014409

$ 0.0014806
$ 0.0014806$ 0.0014806

--
----

--
----

+0.04%

-2.48%

+79.24%

+79.24%

Giá thời gian thực của Tuna Chain (TUNACHAIN) là $ 0.0014435. Trong 24 giờ qua, TUNACHAIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0014409 và cao nhất là $ 0.0014806, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TUNACHAIN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TUNACHAIN đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -2.48% trong 24 giờ và +79.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

$ 303.14K
$ 303.14K$ 303.14K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tuna Chain là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.86K. Nguồn cung lưu hành của TUNACHAIN là --, với tổng nguồn cung là 210000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 303.14K.

Lịch sử giá theo USD của Tuna Chain (TUNACHAIN)

Theo dõi biến động giá của Tuna Chain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000036709-2.48%
30 ngày$ +0.0007687+113.91%
60 ngày$ +0.0007656+112.93%
90 ngày$ +0.0009925+220.06%
Biến động giá Tuna Chain hôm nay

Hôm nay, TUNACHAIN đã biến động $ -0.000036709 (-2.48%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tuna Chain trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0007687 (+113.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tuna Chain trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TUNACHAIN đã biến động $ +0.0007656 (+112.93%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tuna Chain trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0009925 (+220.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tuna Chain.

Tuna Chain (TUNACHAIN) là gì

Tuna Chain là một giải pháp Layer2 đột phá trên mạng Bitcoin, với một stablecoin gốc và giải pháp Hybrid ZK-OP. Được kết hợp một cách mượt mà giữa sự an toàn của Bitcoin với tính linh hoạt của Ethereum và được định vị để định nghĩa lại ranh giới của chức năng blockchain.

Tuna Chain đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Tuna Chain một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TUNACHAIN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Tuna Chain trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Tuna Chain trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Tuna Chain (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Tuna Chain (TUNACHAIN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Tuna Chain.

Xem ngay dự đoán giá Tuna Chain!

Tokenomics của Tuna Chain (TUNACHAIN)

Hiểu rõ tokenomics của Tuna Chain (TUNACHAIN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TUNACHAIN ngay!

Cách mua Tuna Chain (TUNACHAIN)

Bạn đang tìm cách mua Tuna Chain? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Tuna Chain trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TUNACHAIN/Tiền tệ địa phương

1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang VND
37.9857025
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AUD
A$0.00222299
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang GBP
0.00106819
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang EUR
0.00124141
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang USD
$0.0014435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MYR
RM0.00609157
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TRY
0.06059813
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang JPY
¥0.219412
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ARS
ARS$2.10421882
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang RUB
0.117630815
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang INR
0.12671043
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang IDR
Rp24.05832371
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PHP
0.08450249
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang EGP
￡E.0.06865286
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BRL
R$0.0077949
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang CAD
C$0.002006465
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BDT
0.17622248
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang NGN
2.11036813
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang COP
$5.616730675
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ZAR
R.0.025160205
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang UAH
0.06019395
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TZS
T.Sh.3.58187203
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang VES
Bs0.303135
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang CLP
$1.371325
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PKR
Rs0.4082218
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang KZT
0.77648752
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang THB
฿0.04737567
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TWD
NT$0.044445365
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AED
د.إ0.005297645
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang CHF
Fr0.001140365
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang HKD
HK$0.011215995
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AMD
֏0.55115717
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MAD
.د.م0.013323505
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MXN
$0.02661814
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SAR
ريال0.005413125
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ETB
Br0.21643839
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang KES
KSh0.186110455
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang JOD
د.أ0.0010234415
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PLN
0.005268775
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang RON
лв0.00632253
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SEK
kr0.013583335
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BGN
лв0.00242508
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang HUF
Ft0.48455408
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang CZK
0.03022689
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang KWD
د.ك0.000441711
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ILS
0.004749115
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BOB
Bs0.009945715
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AZN
0.00245395
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TJS
SM0.0132802
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang GEL
0.00389745
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AOA
Kz1.320672585
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BHD
.د.ب0.000542756
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BMD
$0.0014435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang DKK
kr0.009281705
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang HNL
L0.037863005
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MUR
0.06562151
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang NAD
$0.025189075
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang NOK
kr0.01446387
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang NZD
$0.00251169
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PAB
B/.0.0014435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PGK
K0.0060627
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang QAR
ر.ق0.005239905
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang RSD
дин.0.14588011
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang UZS
soʻm17.391562265
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ALL
L0.120084765
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ANG
ƒ0.002583865
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang AWG
ƒ0.0025983
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BBD
$0.002887
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BAM
KM0.00242508
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BIF
Fr4.2453335
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BND
$0.001862115
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BSD
$0.0014435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang JMD
$0.231725055
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang KHR
5.820552875
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang KMF
Fr0.612044
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang LAK
31.380434155
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang LKR
රු0.43714954
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MDL
L0.02456837
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MGA
Ar6.44418818
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MOP
P0.011533565
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MVR
0.02208555
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MWK
MK2.49739935
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang MZN
MT0.09223965
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang NPR
रु0.202364265
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang PYG
10.237302
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang RWF
Fr2.0916315
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SBD
$0.011880005
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SCR
0.01957386
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SRD
$0.05722034
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SVC
$0.012601755
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang SZL
L0.025189075
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TMT
m0.005066685
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TND
د.ت0.004238116
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang TTD
$0.009772495
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang UGX
Sh5.029154
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang XAF
Fr0.8155775
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang XCD
$0.00389745
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang XOF
Fr0.8155775
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang XPF
Fr0.147237
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BWP
P0.02069979
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang BZD
$0.002887
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang CVE
$0.137146935
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang DJF
Fr0.2554995
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang DOP
$0.091590075
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang DZD
د.ج0.18834788
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang FJD
$0.00332005
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang GNF
Fr12.5512325
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang GTQ
Q0.01102834
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang GYD
$0.301474975
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) sang ISK
kr0.176107

Nguồn Tuna Chain

Để hiểu thêm về Tuna Chain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Tuna Chain
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tuna Chain

Hôm nay giá của Tuna Chain (TUNACHAIN) là bao nhiêu?
Giá TUNACHAIN theo thời gian thực bằng USD là 0.0014435 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TUNACHAIN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TUNACHAIN sang USD là $ 0.0014435. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Tuna Chain là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TUNACHAIN là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TUNACHAIN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TUNACHAIN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TUNACHAIN là bao nhiêu?
TUNACHAIN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TUNACHAIN là bao nhiêu?
TUNACHAIN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TUNACHAIN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TUNACHAIN là $ 54.86K USD.
TUNACHAIN có tăng giá trong năm nay không?
TUNACHAIN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TUNACHAIN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:46:04 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Tuna Chain (TUNACHAIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

