Bảng Lebanon, thường được ký hiệu là LBP, là tiền tệ chính thức của Lebanon, một quốc gia tại Trung Đông. Tiền tệ pháp định này đóng vai trò then chốt trong các hoạt động kinh tế của quốc gia, giữ vị trí là phương tiện trao đổi chính cho hàng hóa và dịch vụ. Là tiền tệ hợp pháp của quốc gia, Bảng Lebanon được sử dụng trong mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, từ các giao dịch hàng ngày đơn giản đến các hoạt động tài chính phức tạp hơn.

Do Ngân hàng Trung ương Lebanon phát hành, Bảng Lebanon được chia thành 100 đơn vị nhỏ hơn gọi là piastre. Tuy nhiên, do lạm phát kéo dài, piastre hiện không còn được sử dụng trong thực tế. Trong nền kinh tế Lebanon, Bảng được sử dụng dưới cả hình thức vật lý, bao gồm tiền giấy và tiền xu, cũng như dưới dạng kỹ thuật số thông qua hệ thống ngân hàng và các nền tảng thanh toán kỹ thuật số.

Mặc dù Bảng Lebanon là tiền tệ quốc gia, Lebanon vận hành một hệ thống tiền tệ kép đặc thù. Đô la Mỹ được chấp nhận và sử dụng rộng rãi song song với Bảng Lebanon trong các giao dịch, thậm chí đôi khi được ưu tiên hơn do tính ổn định so với giá trị biến động của Bảng. Thực trạng này bắt nguồn từ các chính sách và điều kiện kinh tế của Lebanon, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến vai trò và giá trị của Bảng Lebanon trong nền kinh tế nội địa.

Trong thương mại quốc tế, Bảng Lebanon không được sử dụng phổ biến. Phần lớn các giao dịch quốc tế được thực hiện bằng các tiền tệ được công nhận rộng rãi hơn trên toàn cầu như đô la Mỹ hoặc Euro. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu ổn định tương đối của Bảng và mức độ nhận diện hạn chế bên ngoài Lebanon.

Tương tự các tiền tệ khác, Bảng Lebanon chịu tác động của nhiều yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá trị, bao gồm lạm phát, mức độ ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế. Những yếu tố này, kết hợp với hệ thống tiền tệ kép đặc thù của quốc gia, khiến Bảng Lebanon trở thành một trường hợp nghiên cứu đặc biệt trong thế giới tiền tệ pháp định. Việc hiểu rõ vai trò và cách vận hành của tiền tệ này đòi hỏi góc nhìn thận trọng về bối cảnh kinh tế và chính sách tiền tệ của Lebanon.