Franc Comoros là đơn vị tiền tệ chính thức của Liên bang Comoros, một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, giữa bờ biển phía đông châu Phi và Madagascar. Đây là thành phần không thể thiếu trong hệ thống kinh tế của quốc gia, đóng vai trò là phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ, được người dân Comoros sử dụng trong các giao dịch hàng ngày.

Franc Comoros, mã tiền tệ là KMF, do Ngân hàng Trung ương Comoros (Banque Centrale des Comores) phát hành và quản lý. Vai trò của ngân hàng này bao gồm duy trì sự ổn định tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động suôn sẻ của hệ thống tài chính quốc gia. Tiền tệ này được chia nhỏ thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là centime. Tuy nhiên, centime không còn được sử dụng phổ biến do giá trị quá thấp.

Trong thị trường tài chính toàn cầu, Franc Comoros không được xem là tiền tệ chủ chốt và hiếm khi được sử dụng bên ngoài Liên bang Comoros. Dù vậy, tiền tệ này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nội địa và là một yếu tố then chốt trong chính sách tiền tệ của quốc gia. Giá trị của Franc Comoros chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tình hình kinh tế của đất nước, lạm phát và hoạt động thương mại quốc tế.

Giống như các loại tiền pháp định khác, Franc Comoros không có giá trị nội tại, và giá trị xuất phát từ niềm tin và sự tín nhiệm của những người sử dụng tiền tệ này. Khả năng duy trì nền kinh tế ổn định và đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống tài chính của chính phủ đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định tiền tệ.

Dù chỉ được sử dụng hạn chế trên phạm vi toàn cầu, Franc Comoros vẫn là một phần thiết yếu trong nền kinh tế của Liên minh Comoros. Tiền tệ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ, hỗ trợ thực hiện chính sách tiền tệ và đóng vai trò biểu tượng cho chủ quyền kinh tế của đất nước. Cũng như bất kỳ tiền tệ nào khác, trạng thái và hiệu quả chung của nền kinh tế Comoros có thể tác động đáng kể đến giá trị của Franc Comoros.