Phân tích kỹ thuật Intuition (TRUST) hôm nay Trang Phân tích Intuition cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của TRUST. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Intuition bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Intuition (TRUST) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.05386 -- +9.60% +6.06% -28.89%

Chỉ báo kỹ thuật Intuition

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Intuition trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 17 Trung lập 2 Mua 7 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 14 Trung lập 0 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 2 Mua 7 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.05388 0.05385 R2 0.05385 0.05384 R1 0.05384 0.05383 PP 0.05381 0.05381 S1 0.0538 0.0538 S2 0.05377 0.05379 S3 0.05376 0.05377

Tín hiệu thị trường Intuition Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.17M $0.97 M $1.15 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.01M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.03 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.03 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.11 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.11 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Intuition Dòng tiền ròng vào Giá TRUSTUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.02 M 0.05 2026-08-08 -$0.02 M 0.05 2026-08-07 $0.03 M 0.05 2026-08-06 $0.02 M 0.05 2026-08-05 $0.00 M 0.05 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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