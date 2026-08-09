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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về OFFICIAL TRUMP, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về OFFICIAL TRUMP, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hôm nay

Phân tích kỹ thuật OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hôm nay

Trang Phân tích OFFICIAL TRUMP cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của TRUMP. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích OFFICIAL TRUMP bên dưới.

Biến động giá OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$1.516--+4.84%-5.84%-37.57%
Tìm hiểu thêm về giá OFFICIAL TRUMP

Dòng vốn OFFICIAL TRUMP

Dòng tiền ròng vàoGiá TRUMPUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.15 M1.49
2026-08-08$0.44 M1.50
2026-08-07$0.15 M1.48
2026-08-06-$0.15 M1.46
2026-08-05-$0.39 M1.46

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về OFFICIAL TRUMP

Giao dịch thị trường OFFICIAL TRUMP (TRUMP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá OFFICIAL TRUMP theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TRUMP/USDT
$1.516
$1.516$1.516
+1.33%
497.54K (USDT)
TRUMP/USDC
$1.515
$1.515$1.515
+1.27%
38.31K (USDT)
TRUMP/USD1
$1.515
$1.515$1.515
+1.40%
37.31K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán TRUMP sang USD

Số lượng

TRUMP
TRUMP
USD
USD

1 TRUMP = 1.516 USD