Giá Tren Finance(TREN)

Giá theo thời gian thực 1 TREN sang USD

Biểu đồ giá Tren Finance (TREN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:42:00 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Tren Finance (TREN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Giá thời gian thực của Tren Finance (TREN) là $ 0.0000742. Trong 24 giờ qua, TREN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007298 và cao nhất là $ 0.00007542, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TREN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TREN đã biến động -0.81% trong 1 giờ qua, -1.22% trong 24 giờ và -13.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tren Finance (TREN)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tren Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 57.24K. Nguồn cung lưu hành của TREN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 74.20K.

Lịch sử giá theo USD của Tren Finance (TREN)

Theo dõi biến động giá của Tren Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000009164-1.22%
30 ngày$ -0.0000755-50.44%
60 ngày$ -0.0001809-70.92%
90 ngày$ -0.0049258-98.52%
Biến động giá Tren Finance hôm nay

Hôm nay, TREN đã biến động $ -0.0000009164 (-1.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tren Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0000755 (-50.44%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tren Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TREN đã biến động $ -0.0001809 (-70.92%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tren Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0049258 (-98.52%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tren Finance (TREN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tren Finance.

Tren Finance (TREN) là gì

Tren Finance là giao thức vay stablecoin bằng AI đầu tiên hoạt động hoàn toàn tự động, nơi hơn 20 AI Agent chuyên biệt quản lý toàn bộ hoạt động mà không cần can thiệp từ con người, cho phép vay dựa trên LP token, khoản nạp vào thị trường tiền tệ và các vị thế restake, nhằm giải phóng hàng tỷ thanh khoản đang bị khóa. Mô hình vay ngang hàng với AI Agent của Tren, có tên Malone, cho phép người dùng vay trực tiếp với điều khoản cá nhân hoá, cung cấp khoản vay tức thì dựa trên bất kỳ tài sản trên chuỗi nào, bao gồm NFT, token đang vesting và tài sản mới ra mắt, với điều kiện cá nhân hoá dựa trên lịch sử người dùng.

Tren Finance đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Tren Finance một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TREN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Tren Finance trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Tren Finance trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Tren Finance (USD)

Tren Finance (TREN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Tren Finance (TREN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Tren Finance.

Xem ngay dự đoán giá Tren Finance!

Tokenomics của Tren Finance (TREN)

Hiểu rõ tokenomics của Tren Finance (TREN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TREN ngay!

Cách mua Tren Finance (TREN)

Bạn đang tìm cách mua Tren Finance? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Tren Finance trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TREN/Tiền tệ địa phương

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tren Finance

Hôm nay giá của Tren Finance (TREN) là bao nhiêu?
Giá TREN theo thời gian thực bằng USD là 0.0000742 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TREN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TREN sang USD là $ 0.0000742. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Tren Finance là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TREN là -- USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TREN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TREN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TREN là bao nhiêu?
TREN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TREN là bao nhiêu?
TREN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TREN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TREN là $ 57.24K USD.
TREN có tăng giá trong năm nay không?
TREN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TREN để xem phân tích chi tiết hơn.
