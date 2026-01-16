Peso Chuyển đổi Cuba (CUC) là một hình thức tiền pháp định được sử dụng tại Cuba song hành cùng với đồng Peso Cuba (CUP). Tiền tệ này được giới thiệu như một cơ chế nhằm đáp ứng các nhu cầu của ngành du lịch và ngoại thương. Đồng CUC được thiết kế để tương đương với giá trị của đô la Mỹ, cung cấp một loại tiền tệ mà khách du lịch và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong nước có thể sử dụng, trong khi vẫn duy trì đồng Peso Cuba cho các hoạt động kinh tế địa phương.

Hệ thống tiền tệ kép này cho phép chính phủ Cuba duy trì quyền kiểm soát đối với nền kinh tế quốc gia, đồng thời cũng được hưởng lợi từ dòng ngoại tệ đổ vào. Đồng CUC đã trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc kinh tế của Cuba, được sử dụng trong nhiều cơ sở như khách sạn, nhà hàng và cho một số hàng hóa, dịch vụ nhất định. Tiền tệ này cũng được sử dụng cho các mặt hàng xa xỉ và hàng hóa nhập khẩu, từ đó tạo ra sự phân biệt giữa hàng hóa dành cho khách du lịch và hàng hóa dành cho người dân địa phương.

Việc sử dụng đồng Peso Chuyển đổi Cuba là một cách tiếp cận độc đáo để quản lý các thách thức kinh tế. Chính phủ nhằm mục đích bảo vệ nền kinh tế địa phương khỏi áp lực lạm phát có thể phát sinh từ việc dòng ngoại tệ đổ vào. Hệ thống này cho phép một mức độ phân tách kinh tế nhất định, với đồng CUC và CUP lưu thông trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Tuy nhiên, hệ thống tiền tệ kép tại Cuba đã phải chịu sự chỉ trích. Sự chênh lệch giữa đồng CUC và đồng CUP được coi là tạo ra sự bất bình đẳng kinh tế. Những người có quyền tiếp cận đồng CUC, dù thông qua công việc trong lĩnh vực du lịch hay tiền kiều hối từ nước ngoài, đều có khả năng chi trả cho mức sống cao hơn so với những người chỉ có quyền tiếp cận đồng CUP.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Cuba đã thông báo kế hoạch hợp nhất hai loại tiền tệ này, nhằm đơn giản hóa hệ thống kinh tế và giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấu trúc tiền tệ kép. Kế hoạch này cho thấy một sự chuyển dịch đáng kể trong chính sách kinh tế của Cuba, với những tác động tiềm tàng đối với cả các hoạt động kinh tế địa phương và ngoại thương.

Tóm lại, Peso Chuyển đổi Cuba đã đóng một vai trò phức tạp và quan trọng trong cấu trúc kinh tế của Cuba. Với tư cách là một hình thức tiền pháp định, tiền tệ này đã được sử dụng song hành cùng với Peso Cuba, phục vụ các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế Cuba. Việc lên kế hoạch loại bỏ dần đồng tiền này và tiến tới một hệ thống tiền tệ duy nhất đánh dấu một thời điểm then chốt trong lịch sử kinh tế của Cuba.