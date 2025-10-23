Giá THINK Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0056 USD. Theo dõi cập nhật giá THINK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá THINK dễ dàng ngay trên MEXC.Giá THINK Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0056 USD. Theo dõi cập nhật giá THINK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá THINK dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về THINK

Thông tin giá THINK

Whitepaper THINK

Website chính thức THINK

Tokenomics của THINK

Dự báo giá THINK

Lịch sử THINK

Hướng dẫn mua THINK

Chuyển đổi THINK sang fiat

THINK Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo THINK Token

Giá THINK Token(THINK)

Giá theo thời gian thực 1 THINK sang USD

$0.0056
$0.0056$0.0056
+3.13%1D
USD
Biểu đồ giá THINK Token (THINK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:41:13 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của THINK Token (THINK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501
Thấp nhất 24H
$ 0.00576
$ 0.00576$ 0.00576
Cao nhất 24H

$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501

$ 0.00576
$ 0.00576$ 0.00576

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

+2.56%

+3.13%

-2.44%

-2.44%

Giá thời gian thực của THINK Token (THINK) là $ 0.0056. Trong 24 giờ qua, THINK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00501 và cao nhất là $ 0.00576, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của THINK là $ 0.09159672574773454, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.004525510452854356.

Về hiệu suất ngắn hạn, THINK đã biến động +2.56% trong 1 giờ qua, +3.13% trong 24 giờ và -2.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường THINK Token (THINK)

No.3802

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.64K
$ 73.64K$ 73.64K

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của THINK Token là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 73.64K. Nguồn cung lưu hành của THINK là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.60M.

Lịch sử giá theo USD của THINK Token (THINK)

Theo dõi biến động giá của THINK Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00017+3.13%
30 ngày$ -0.00613-52.26%
60 ngày$ -0.01572-73.74%
90 ngày$ -0.0044-44.00%
Biến động giá THINK Token hôm nay

Hôm nay, THINK đã biến động $ +0.00017 (+3.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá THINK Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00613 (-52.26%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá THINK Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, THINK đã biến động $ -0.01572 (-73.74%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá THINK Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0044 (-44.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của THINK Token (THINK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá THINK Token.

THINK Token (THINK) là gì

THINK Token đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư THINK Token một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake THINK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về THINK Token trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch THINK Token trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá THINK Token (USD)

THINK Token (THINK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản THINK Token (THINK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho THINK Token.

Xem ngay dự đoán giá THINK Token!

Tokenomics của THINK Token (THINK)

Hiểu rõ tokenomics của THINK Token (THINK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token THINK ngay!

Cách mua THINK Token (THINK)

Bạn đang tìm cách mua THINK Token? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua THINK Token trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

THINK/Tiền tệ địa phương

1 THINK Token (THINK) sang VND
147.364
1 THINK Token (THINK) sang AUD
A$0.008624
1 THINK Token (THINK) sang GBP
0.004144
1 THINK Token (THINK) sang EUR
0.004816
1 THINK Token (THINK) sang USD
$0.0056
1 THINK Token (THINK) sang MYR
RM0.023632
1 THINK Token (THINK) sang TRY
0.235088
1 THINK Token (THINK) sang JPY
¥0.8512
1 THINK Token (THINK) sang ARS
ARS$8.163232
1 THINK Token (THINK) sang RUB
0.456344
1 THINK Token (THINK) sang INR
0.491568
1 THINK Token (THINK) sang IDR
Rp93.333296
1 THINK Token (THINK) sang PHP
0.327488
1 THINK Token (THINK) sang EGP
￡E.0.266392
1 THINK Token (THINK) sang BRL
R$0.03024
1 THINK Token (THINK) sang CAD
C$0.007784
1 THINK Token (THINK) sang BDT
0.683648
1 THINK Token (THINK) sang NGN
8.187088
1 THINK Token (THINK) sang COP
$21.78988
1 THINK Token (THINK) sang ZAR
R.0.097608
1 THINK Token (THINK) sang UAH
0.23352
1 THINK Token (THINK) sang TZS
T.Sh.13.895728
1 THINK Token (THINK) sang VES
Bs1.176
1 THINK Token (THINK) sang CLP
$5.32
1 THINK Token (THINK) sang PKR
Rs1.58368
1 THINK Token (THINK) sang KZT
3.012352
1 THINK Token (THINK) sang THB
฿0.183848
1 THINK Token (THINK) sang TWD
NT$0.172312
1 THINK Token (THINK) sang AED
د.إ0.020552
1 THINK Token (THINK) sang CHF
Fr0.004424
1 THINK Token (THINK) sang HKD
HK$0.043512
1 THINK Token (THINK) sang AMD
֏2.138192
1 THINK Token (THINK) sang MAD
.د.م0.051688
1 THINK Token (THINK) sang MXN
$0.103264
1 THINK Token (THINK) sang SAR
ريال0.021
1 THINK Token (THINK) sang ETB
Br0.839664
1 THINK Token (THINK) sang KES
KSh0.722008
1 THINK Token (THINK) sang JOD
د.أ0.0039704
1 THINK Token (THINK) sang PLN
0.020384
1 THINK Token (THINK) sang RON
лв0.024528
1 THINK Token (THINK) sang SEK
kr0.052696
1 THINK Token (THINK) sang BGN
лв0.009408
1 THINK Token (THINK) sang HUF
Ft1.879808
1 THINK Token (THINK) sang CZK
0.117264
1 THINK Token (THINK) sang KWD
د.ك0.0017136
1 THINK Token (THINK) sang ILS
0.018424
1 THINK Token (THINK) sang BOB
Bs0.038584
1 THINK Token (THINK) sang AZN
0.00952
1 THINK Token (THINK) sang TJS
SM0.05152
1 THINK Token (THINK) sang GEL
0.01512
1 THINK Token (THINK) sang AOA
Kz5.123496
1 THINK Token (THINK) sang BHD
.د.ب0.0021112
1 THINK Token (THINK) sang BMD
$0.0056
1 THINK Token (THINK) sang DKK
kr0.036008
1 THINK Token (THINK) sang HNL
L0.146888
1 THINK Token (THINK) sang MUR
0.254576
1 THINK Token (THINK) sang NAD
$0.09772
1 THINK Token (THINK) sang NOK
kr0.056112
1 THINK Token (THINK) sang NZD
$0.009744
1 THINK Token (THINK) sang PAB
B/.0.0056
1 THINK Token (THINK) sang PGK
K0.02352
1 THINK Token (THINK) sang QAR
ر.ق0.020328
1 THINK Token (THINK) sang RSD
дин.0.565824
1 THINK Token (THINK) sang UZS
soʻm67.469864
1 THINK Token (THINK) sang ALL
L0.465864
1 THINK Token (THINK) sang ANG
ƒ0.010024
1 THINK Token (THINK) sang AWG
ƒ0.01008
1 THINK Token (THINK) sang BBD
$0.0112
1 THINK Token (THINK) sang BAM
KM0.009408
1 THINK Token (THINK) sang BIF
Fr16.4696
1 THINK Token (THINK) sang BND
$0.007224
1 THINK Token (THINK) sang BSD
$0.0056
1 THINK Token (THINK) sang JMD
$0.898968
1 THINK Token (THINK) sang KHR
22.5806
1 THINK Token (THINK) sang KMF
Fr2.3744
1 THINK Token (THINK) sang LAK
121.739128
1 THINK Token (THINK) sang LKR
රු1.695904
1 THINK Token (THINK) sang MDL
L0.095312
1 THINK Token (THINK) sang MGA
Ar24.999968
1 THINK Token (THINK) sang MOP
P0.044744
1 THINK Token (THINK) sang MVR
0.08568
1 THINK Token (THINK) sang MWK
MK9.68856
1 THINK Token (THINK) sang MZN
MT0.35784
1 THINK Token (THINK) sang NPR
रु0.785064
1 THINK Token (THINK) sang PYG
39.7152
1 THINK Token (THINK) sang RWF
Fr8.1144
1 THINK Token (THINK) sang SBD
$0.046088
1 THINK Token (THINK) sang SCR
0.075936
1 THINK Token (THINK) sang SRD
$0.221984
1 THINK Token (THINK) sang SVC
$0.048888
1 THINK Token (THINK) sang SZL
L0.09772
1 THINK Token (THINK) sang TMT
m0.019656
1 THINK Token (THINK) sang TND
د.ت0.0164416
1 THINK Token (THINK) sang TTD
$0.037912
1 THINK Token (THINK) sang UGX
Sh19.5104
1 THINK Token (THINK) sang XAF
Fr3.164
1 THINK Token (THINK) sang XCD
$0.01512
1 THINK Token (THINK) sang XOF
Fr3.164
1 THINK Token (THINK) sang XPF
Fr0.5712
1 THINK Token (THINK) sang BWP
P0.080304
1 THINK Token (THINK) sang BZD
$0.0112
1 THINK Token (THINK) sang CVE
$0.532056
1 THINK Token (THINK) sang DJF
Fr0.9912
1 THINK Token (THINK) sang DOP
$0.35532
1 THINK Token (THINK) sang DZD
د.ج0.730688
1 THINK Token (THINK) sang FJD
$0.01288
1 THINK Token (THINK) sang GNF
Fr48.692
1 THINK Token (THINK) sang GTQ
Q0.042784
1 THINK Token (THINK) sang GYD
$1.16956
1 THINK Token (THINK) sang ISK
kr0.6832

Nguồn THINK Token

Để hiểu thêm về THINK Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức THINK Token
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về THINK Token

Hôm nay giá của THINK Token (THINK) là bao nhiêu?
Giá THINK theo thời gian thực bằng USD là 0.0056 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của THINK sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của THINK sang USD là $ 0.0056. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của THINK Token là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của THINK là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của THINK là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của THINK là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của THINK là bao nhiêu?
THINK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.09159672574773454 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của THINK là bao nhiêu?
THINK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.004525510452854356 USD.
Khối lượng giao dịch của THINK là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của THINK là $ 73.64K USD.
THINK có tăng giá trong năm nay không?
THINK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá THINK để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:41:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành THINK Token (THINK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán THINK sang USD

Số lượng

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.0056 USD

Giao dịch THINK

THINK/USDT
$0.0056
$0.0056$0.0056
+3.13%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures