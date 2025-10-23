Giá Taker Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.006683 USD. Theo dõi cập nhật giá TAKER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TAKER dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Taker Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.006683 USD. Theo dõi cập nhật giá TAKER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TAKER dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Taker Protocol

Giá Taker Protocol(TAKER)

Giá theo thời gian thực 1 TAKER sang USD

-0.91%1D
USD
Biểu đồ giá Taker Protocol (TAKER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:40:13 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Taker Protocol (TAKER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
Cao nhất 24H

-0.23%

-0.91%

-5.48%

-5.48%

Giá thời gian thực của Taker Protocol (TAKER) là $ 0.006683. Trong 24 giờ qua, TAKER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.005895 và cao nhất là $ 0.006853, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAKER là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAKER đã biến động -0.23% trong 1 giờ qua, -0.91% trong 24 giờ và -5.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Taker Protocol (TAKER)

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taker Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 117.65K. Nguồn cung lưu hành của TAKER là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.68M.

Lịch sử giá theo USD của Taker Protocol (TAKER)

Theo dõi biến động giá của Taker Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00006137-0.91%
30 ngày$ -0.005607-45.63%
60 ngày$ -0.005967-47.17%
90 ngày$ -0.018027-72.96%
Biến động giá Taker Protocol hôm nay

Hôm nay, TAKER đã biến động $ -0.00006137 (-0.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Taker Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.005607 (-45.63%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Taker Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TAKER đã biến động $ -0.005967 (-47.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Taker Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.018027 (-72.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Taker Protocol (TAKER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Taker Protocol.

Taker Protocol (TAKER) là gì

Taker là giao thức khuyến khích hệ sinh thái Bitcoin đầu tiên và lớn nhất, được thiết kế để dân chủ hóa lợi nhuận Bitcoin cho tất cả người nắm giữ Bitcoin nhỏ lẻ. Taker hoạt động như một lớp khuyến khích Bitcoin, tận dụng nhiều cơ chế phần thưởng để khuyến khích hàng triệu người dùng chấp nhận, nắm giữ, đồng thời sử dụng Bitcoin và các sản phẩm phái sinh của Bitcoin.

Taker Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Taker Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TAKER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Taker Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Taker Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Taker Protocol (USD)

Taker Protocol (TAKER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Taker Protocol (TAKER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Taker Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Taker Protocol!

Tokenomics của Taker Protocol (TAKER)

Hiểu rõ tokenomics của Taker Protocol (TAKER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TAKER ngay!

Cách mua Taker Protocol (TAKER)

Bạn đang tìm cách mua Taker Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Taker Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TAKER/Tiền tệ địa phương

1 Taker Protocol (TAKER) sang VND
175.863145
1 Taker Protocol (TAKER) sang AUD
A$0.01029182
1 Taker Protocol (TAKER) sang GBP
0.00494542
1 Taker Protocol (TAKER) sang EUR
0.00574738
1 Taker Protocol (TAKER) sang USD
$0.006683
1 Taker Protocol (TAKER) sang MYR
RM0.02820226
1 Taker Protocol (TAKER) sang TRY
0.28055234
1 Taker Protocol (TAKER) sang JPY
¥1.015816
1 Taker Protocol (TAKER) sang ARS
ARS$9.74194276
1 Taker Protocol (TAKER) sang RUB
0.54459767
1 Taker Protocol (TAKER) sang INR
0.58663374
1 Taker Protocol (TAKER) sang IDR
Rp111.38328878
1 Taker Protocol (TAKER) sang PHP
0.39082184
1 Taker Protocol (TAKER) sang EGP
￡E.0.31791031
1 Taker Protocol (TAKER) sang BRL
R$0.0360882
1 Taker Protocol (TAKER) sang CAD
C$0.00928937
1 Taker Protocol (TAKER) sang BDT
0.81586064
1 Taker Protocol (TAKER) sang NGN
9.77041234
1 Taker Protocol (TAKER) sang COP
$26.00388715
1 Taker Protocol (TAKER) sang ZAR
R.0.11648469
1 Taker Protocol (TAKER) sang UAH
0.2786811
1 Taker Protocol (TAKER) sang TZS
T.Sh.16.58306254
1 Taker Protocol (TAKER) sang VES
Bs1.40343
1 Taker Protocol (TAKER) sang CLP
$6.34885
1 Taker Protocol (TAKER) sang PKR
Rs1.8899524
1 Taker Protocol (TAKER) sang KZT
3.59491936
1 Taker Protocol (TAKER) sang THB
฿0.21940289
1 Taker Protocol (TAKER) sang TWD
NT$0.20563591
1 Taker Protocol (TAKER) sang AED
د.إ0.02452661
1 Taker Protocol (TAKER) sang CHF
Fr0.00527957
1 Taker Protocol (TAKER) sang HKD
HK$0.05192691
1 Taker Protocol (TAKER) sang AMD
֏2.55170306
1 Taker Protocol (TAKER) sang MAD
.د.م0.06168409
1 Taker Protocol (TAKER) sang MXN
$0.12323452
1 Taker Protocol (TAKER) sang SAR
ريال0.02506125
1 Taker Protocol (TAKER) sang ETB
Br1.00204902
1 Taker Protocol (TAKER) sang KES
KSh0.86163919
1 Taker Protocol (TAKER) sang JOD
د.أ0.004738247
1 Taker Protocol (TAKER) sang PLN
0.02432612
1 Taker Protocol (TAKER) sang RON
лв0.02927154
1 Taker Protocol (TAKER) sang SEK
kr0.06288703
1 Taker Protocol (TAKER) sang BGN
лв0.01122744
1 Taker Protocol (TAKER) sang HUF
Ft2.24334944
1 Taker Protocol (TAKER) sang CZK
0.13994202
1 Taker Protocol (TAKER) sang KWD
د.ك0.002044998
1 Taker Protocol (TAKER) sang ILS
0.02198707
1 Taker Protocol (TAKER) sang BOB
Bs0.04604587
1 Taker Protocol (TAKER) sang AZN
0.0113611
1 Taker Protocol (TAKER) sang TJS
SM0.0614836
1 Taker Protocol (TAKER) sang GEL
0.0180441
1 Taker Protocol (TAKER) sang AOA
Kz6.11434353
1 Taker Protocol (TAKER) sang BHD
.د.ب0.002519491
1 Taker Protocol (TAKER) sang BMD
$0.006683
1 Taker Protocol (TAKER) sang DKK
kr0.04297169
1 Taker Protocol (TAKER) sang HNL
L0.17529509
1 Taker Protocol (TAKER) sang MUR
0.30380918
1 Taker Protocol (TAKER) sang NAD
$0.11661835
1 Taker Protocol (TAKER) sang NOK
kr0.06696366
1 Taker Protocol (TAKER) sang NZD
$0.01162842
1 Taker Protocol (TAKER) sang PAB
B/.0.006683
1 Taker Protocol (TAKER) sang PGK
K0.0280686
1 Taker Protocol (TAKER) sang QAR
ر.ق0.02425929
1 Taker Protocol (TAKER) sang RSD
дин.0.67525032
1 Taker Protocol (TAKER) sang UZS
soʻm80.51805377
1 Taker Protocol (TAKER) sang ALL
L0.55595877
1 Taker Protocol (TAKER) sang ANG
ƒ0.01196257
1 Taker Protocol (TAKER) sang AWG
ƒ0.0120294
1 Taker Protocol (TAKER) sang BBD
$0.013366
1 Taker Protocol (TAKER) sang BAM
KM0.01122744
1 Taker Protocol (TAKER) sang BIF
Fr19.654703
1 Taker Protocol (TAKER) sang BND
$0.00862107
1 Taker Protocol (TAKER) sang BSD
$0.006683
1 Taker Protocol (TAKER) sang JMD
$1.07282199
1 Taker Protocol (TAKER) sang KHR
26.94752675
1 Taker Protocol (TAKER) sang KMF
Fr2.833592
1 Taker Protocol (TAKER) sang LAK
145.28260579
1 Taker Protocol (TAKER) sang LKR
රු2.02387972
1 Taker Protocol (TAKER) sang MDL
L0.11374466
1 Taker Protocol (TAKER) sang MGA
Ar29.83478324
1 Taker Protocol (TAKER) sang MOP
P0.05339717
1 Taker Protocol (TAKER) sang MVR
0.1022499
1 Taker Protocol (TAKER) sang MWK
MK11.5622583
1 Taker Protocol (TAKER) sang MZN
MT0.4270437
1 Taker Protocol (TAKER) sang NPR
रु0.93688977
1 Taker Protocol (TAKER) sang PYG
47.395836
1 Taker Protocol (TAKER) sang RWF
Fr9.683667
1 Taker Protocol (TAKER) sang SBD
$0.05500109
1 Taker Protocol (TAKER) sang SCR
0.09062148
1 Taker Protocol (TAKER) sang SRD
$0.26491412
1 Taker Protocol (TAKER) sang SVC
$0.05834259
1 Taker Protocol (TAKER) sang SZL
L0.11661835
1 Taker Protocol (TAKER) sang TMT
m0.02345733
1 Taker Protocol (TAKER) sang TND
د.ت0.019621288
1 Taker Protocol (TAKER) sang TTD
$0.04524391
1 Taker Protocol (TAKER) sang UGX
Sh23.283572
1 Taker Protocol (TAKER) sang XAF
Fr3.775895
1 Taker Protocol (TAKER) sang XCD
$0.0180441
1 Taker Protocol (TAKER) sang XOF
Fr3.775895
1 Taker Protocol (TAKER) sang XPF
Fr0.681666
1 Taker Protocol (TAKER) sang BWP
P0.09583422
1 Taker Protocol (TAKER) sang BZD
$0.013366
1 Taker Protocol (TAKER) sang CVE
$0.63495183
1 Taker Protocol (TAKER) sang DJF
Fr1.182891
1 Taker Protocol (TAKER) sang DOP
$0.42403635
1 Taker Protocol (TAKER) sang DZD
د.ج0.87199784
1 Taker Protocol (TAKER) sang FJD
$0.0153709
1 Taker Protocol (TAKER) sang GNF
Fr58.108685
1 Taker Protocol (TAKER) sang GTQ
Q0.05105812
1 Taker Protocol (TAKER) sang GYD
$1.39574455
1 Taker Protocol (TAKER) sang ISK
kr0.815326

Nguồn Taker Protocol

Để hiểu thêm về Taker Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Taker Protocol

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Taker Protocol

Hôm nay giá của Taker Protocol (TAKER) là bao nhiêu?
Giá TAKER theo thời gian thực bằng USD là 0.006683 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TAKER sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TAKER sang USD là $ 0.006683. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Taker Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TAKER là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TAKER là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TAKER là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAKER là bao nhiêu?
TAKER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TAKER là bao nhiêu?
TAKER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TAKER là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TAKER là $ 117.65K USD.
TAKER có tăng giá trong năm nay không?
TAKER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TAKER để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:40:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Taker Protocol (TAKER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

