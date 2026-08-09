Phân tích kỹ thuật Maple Finance (SYRUP) hôm nay Trang Phân tích Maple Finance cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SYRUP. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Maple Finance bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Maple Finance (SYRUP) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.15353 -- +0.11% -14.82% -38.90%

Chỉ báo kỹ thuật Maple Finance

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Maple Finance trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 7 Trung lập 1 Mua 18 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 7 Trung lập 1 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.1536 0.1536 R2 0.1536 0.1535 R1 0.1535 0.1535 PP 0.1535 0.1535 S1 0.1534 0.1534 S2 0.1534 0.1534 S3 0.1533 0.1534

Tín hiệu thị trường Maple Finance Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.02M $1.52 M $1.55 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.01M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.53 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.52 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.14M Hoạt động mua trong 7 ngày $1.06 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.92 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Maple Finance Dòng tiền ròng vào Giá SYRUPUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.10 M 0.15 2026-08-08 -$0.06 M 0.15 2026-08-07 $0.03 M 0.15 2026-08-06 -$0.15 M 0.16 2026-08-05 -$0.04 M 0.16 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Maple Finance (SYRUP) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Maple Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ SYRUP / USDT $0.15365 $0.15365 $0.15365 +2.12% 406.62K (USDT) Giao dịch ngay SYRUP / USDC $0.1536 $0.1536 $0.1536 +2.12% 375.19K (USDT) Giao dịch ngay