Netherlands Antillean Guilder, còn được gọi là Antillean Guilder, là tiền tệ pháp định của các lãnh thổ vùng Caribbean thuộc Curaçao và Sint Maarten. Hai hòn đảo này là một phần của Vương quốc Hà Lan và đã sử dụng Antillean Guilder làm tiền tệ chính thức kể từ khi Antillean Hà Lan giải thể vào năm 2010.

Antillean Guilder đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế hàng ngày của các hòn đảo này. Tiền tệ này được sử dụng cho tất cả hình thức giao dịch tài chính, từ việc mua nhu yếu phẩm và đóng hóa đơn đến thanh toán các giao dịch kinh doanh. Mặc dù đô la Mỹ cũng được chấp nhận tại các lãnh thổ này do vị trí địa lý gần Hoa Kỳ, Antillean Guilder vẫn là tiền tệ chính và là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Tiền tệ này được ký hiệu bằng biểu tượng NAf hoặc ANG, và được chia nhỏ thành 100 cent. Tiền xu được phát hành với các mệnh giá 1, 5, 10, 25, 50 cent, 1 và 5 guilder, trong khi tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 250 guilder.

Ngân hàng Trung ương Curaçao và Sint Maarten chịu trách nhiệm phát hành và quản lý Antillean Guilder. Cơ quan này đảm bảo sự ổn định của tiền tệ và giám sát chính sách tiền tệ để duy trì sự ổn định kinh tế trong khu vực. Nhiệm vụ này bao gồm quản lý lạm phát và kiểm soát cung tiền để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và sức khỏe tài chính của các hòn đảo.

Tóm lại, Netherlands Antillean Guilder là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế của Curaçao và Sint Maarten. Bất chấp sự chấp nhận rộng rãi của đô la Mỹ, Antillean Guilder tiếp tục giữ vững vị thế là tiền tệ chính thức. Việc sử dụng tiền tệ này là phổ biến trong các lãnh thổ, tạo nền tảng cho mọi khía cạnh của đời sống kinh tế. Do đó, hiểu rõ vai trò và cách vận hành của Antillean Guilder là điều tối quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào các hoạt động tài chính tại khu vực này.