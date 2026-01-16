Ngultrum Bhutan là tiền tệ chính thức và quốc gia của Vương quốc Bhutan, một quốc gia nằm sâu trong lục địa tại phía Đông dãy Himalaya. Tiền tệ này được ký hiệu bằng biểu tượng Nu. và được sử dụng trong đời sống kinh tế hàng ngày của công dân Bhutan cho tất cả các loại giao dịch, từ mua nhu yếu phẩm đến thanh toán dịch vụ. Đáng chú ý là Rupee Ấn Độ cũng được chấp nhận làm phương tiện thanh toán hợp pháp tại Bhutan do mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ giữa Bhutan và Ấn Độ.

Ngultrum Bhutan do Cơ quan Tiền tệ Hoàng gia Bhutan, ngân hàng trung ương của đất nước, phát hành và điều tiết. Tiền tệ này có cả hình thức tiền xu và tiền giấy. Tiền xu được đúc với các mệnh giá Ch. 5, 10, 20, 25 và 50, trong khi tiền giấy được in với các mệnh giá Nu. 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 và 1,000. Tiền tệ này mang những thiết kế phức tạp phản ánh di sản văn hóa phong phú và vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước.

Ngultrum Bhutan là một loại tiền pháp định, nghĩa là không được bảo chứng bởi một hàng hóa vật chất như vàng hoặc bạc. Thay vào đó, giá trị của Ngultrum Bhutan được bắt nguồn từ sự tin tưởng và tín nhiệm của những người sử dụng. Giá trị của Ngultrum Bhutan so với các tiền tệ khác được xác định bởi động lực của thị trường ngoại hối.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, Ngultrum Bhutan không được giao dịch rộng rãi như các tiền tệ lớn khác. Điều này phần lớn là do chính sách kinh tế của Bhutan tập trung vào Tổng Hạnh phúc Quốc gia hơn là Tổng Sản phẩm Quốc nội, làm hạn chế sự tiếp xúc kinh tế toàn cầu. Do đó, Ngultrum Bhutan có thể không sẵn có trên các thị trường ngoại hối bên ngoài Bhutan và Ấn Độ.

Tóm lại, Ngultrum Bhutan là một đại diện quan trọng cho nền kinh tế và văn hóa của Bhutan. Việc sử dụng, quản lý và giá trị của tiền tệ này gắn liền với các chính sách kinh tế độc đáo của đất nước và mối quan hệ bền chặt với Ấn Độ. Tiền tệ này đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia và đóng vai trò là phương tiện trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong nước. Giống như tất cả các loại tiền tệ, giá trị của Ngultrum Bhutan có thể thay đổi dựa trên các yếu tố kinh tế khác nhau.