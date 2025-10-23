Giá SEA WARS theo thời gian thực hôm nay là 0.000000001 USD. Theo dõi cập nhật giá SWAR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SWAR dễ dàng ngay trên MEXC.Giá SEA WARS theo thời gian thực hôm nay là 0.000000001 USD. Theo dõi cập nhật giá SWAR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SWAR dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.000000001
$0.000000001$0.000000001
-23.07%1D
Biểu đồ giá SEA WARS (SWAR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:38:35 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của SEA WARS (SWAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009
Thấp nhất 24H
$ 0.0000000013
$ 0.0000000013$ 0.0000000013
Cao nhất 24H

$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009

$ 0.0000000013
$ 0.0000000013$ 0.0000000013

--
----

--
----

0.00%

-23.07%

-16.67%

-16.67%

Giá thời gian thực của SEA WARS (SWAR) là $ 0.000000001. Trong 24 giờ qua, SWAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000000009 và cao nhất là $ 0.0000000013, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWAR là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWAR đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -23.07% trong 24 giờ và -16.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 635.85
$ 635.85$ 635.85

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SEA WARS là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 635.85. Nguồn cung lưu hành của SWAR là --, với tổng nguồn cung là 2005000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.01K.

Lịch sử giá theo USD của SEA WARS (SWAR)

Theo dõi biến động giá của SEA WARS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000000003-23.07%
30 ngày$ -0.000999999-100.00%
60 ngày$ -0.000999999-100.00%
90 ngày$ -0.000999999-100.00%
Biến động giá SEA WARS hôm nay

Hôm nay, SWAR đã biến động $ -0.0000000003 (-23.07%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SEA WARS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000999999 (-100.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SEA WARS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SWAR đã biến động $ -0.000999999 (-100.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SEA WARS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.000999999 (-100.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SEA WARS (SWAR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SEA WARS.

SEA WARS (SWAR) là gì

Sea Wars là trò chơi chiến thuật và chiến đấu nhiều người chơi lấy bối cảnh dưới đáy đại dương.

SEA WARS đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư SEA WARS một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SWAR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về SEA WARS trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch SEA WARS trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá SEA WARS (USD)

SEA WARS (SWAR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản SEA WARS (SWAR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho SEA WARS.

Xem ngay dự đoán giá SEA WARS!

Tokenomics của SEA WARS (SWAR)

Hiểu rõ tokenomics của SEA WARS (SWAR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SWAR ngay!

Cách mua SEA WARS (SWAR)

Bạn đang tìm cách mua SEA WARS? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua SEA WARS trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SWAR/Tiền tệ địa phương

Nguồn SEA WARS

Để hiểu thêm về SEA WARS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SEA WARS
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SEA WARS

Hôm nay giá của SEA WARS (SWAR) là bao nhiêu?
Giá SWAR theo thời gian thực bằng USD là 0.000000001 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SWAR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SWAR sang USD là $ 0.000000001. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của SEA WARS là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SWAR là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SWAR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SWAR là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWAR là bao nhiêu?
SWAR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SWAR là bao nhiêu?
SWAR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của SWAR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SWAR là $ 635.85 USD.
SWAR có tăng giá trong năm nay không?
SWAR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SWAR để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:38:35 (UTC+8)

