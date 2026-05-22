- 1 SUI0.78435 GBP
- 5 SUI3.92 GBP
- 10 SUI7.84 GBP
- 50 SUI39.22 GBP
- 100 SUI78.43 GBP
- 1,000 SUI784.35 GBP
- 5,000 SUI3,921.75 GBP
- 10,000 SUI7,843.5 GBP
- 1 GBP1.274 SUI
- 5 GBP6.374 SUI
- 10 GBP12.74 SUI
- 50 GBP63.74 SUI
- 100 GBP127.4 SUI
- 1,000 GBP1,274 SUI
- 5,000 GBP6,374 SUI
- 10,000 GBP12,749 SUI
SUI (SUI) hiện đang được giao dịch ở mức £ 0.78435 GBP , phản ánh mức biến động -3.40% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt £5.33M, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là £3.14B GBP. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá SUI chuyên dụng của chúng tôi.
2.96B GBP
Nguồn cung lưu thông
5.33M
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
3.14B GBP
Vốn hóa thị trường của
-3.40%
Biến động giá (1D)
£ 1.1367
Cao nhất 24H
£ 1.0522
Thấp nhất 24H
Biểu đồ xu hướng SUI sang GBP ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của SUI so với GBP. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá SUI hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi SUI sang GBP
Tính đến | 1 SUI = 0.78435 GBP | 1 GBP = 1.274 SUI
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 SUI sang GBP là 0.78435 GBP.
Mua 5 SUI sẽ có giá là 3.92 GBP và 10 SUI có giá là 7.84 GBP.
1 GBP có thể được chuyển đổi sang 1.274 SUI.
50 GBP có thể được chuyển đổi sang 63.74 SUI, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 SUI sang GBP đã thay đổi -3.18% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động -3.40%, đạt mức cao nhất là 0.839441 GBP và thấp nhất là 0.777039 GBP.
Một tháng qua, giá trị của 1 SUI là 0.708728 GBP, tương ứng với mức thay đổi +10.67% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, SUI đã thay đổi 0.082711 GBP, dẫn đến mức thay đổi +11.79% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ SUI sang GBP
Trong 24 giờ qua, SUI (SUI) đã dao động trong khoảng từ 0.777039 GBP đến 0.839441 GBP, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 0.74713 GBP đến mức cao nhất là 0.86034 GBP. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ SUI sang GBP trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|£ 0.83
|£ 0.85
|£ 1.04
|£ 1.04
|Thấp
|£ 0.77
|£ 0.74
|£ 0.64
|£ 0.6
|Trung bình
|£ 0.81
|£ 0.79
|£ 0.76
|£ 0.7
|Độ biến động
|+7.16%
|+14.03%
|+55.40%
|+62.16%
|Biến động
|-5.51%
|-2.87%
|+10.68%
|+11.23%
Dự đoán giá SUI bằng GBP cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của SUI được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ SUI sang GBP trong những năm tới:
Dự đoán giá SUI cho năm 2027
Đến năm 2027, SUI có thể đạt khoảng £0.823567, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá SUI cho năm 2030
Đến năm 2030, SUI có thể tăng lên khoảng £0.953382 GBP, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá SUI để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Dữ liệu thị trường chuyển đổi SUI sang GBP
10,000,000,000
SUI
Đồng Bảng Anh, thường được gọi đơn giản là Đồng Bảng, là đồng tiền chính thức của Vương quốc Anh, bao gồm Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland. Đồng Bảng Anh là một trong những đồng tiền lâu đời nhất vẫn còn lưu hành đến ngày nay, với nguồn gốc bắt đầu từ thời Anglo-Saxon.
Là một đồng tiền pháp định, Đồng Bảng Anh không có giá trị nội tại nhưng được bảo chứng bởi chính phủ phát hành nó. Giá trị của đồng tiền này xuất phát từ sự ổn định kinh tế và uy tín tín dụng của chính phủ Anh. Đồng Bảng Anh được sử dụng cho mọi loại giao dịch kinh tế trong nước, từ các giao dịch hàng ngày như mua sắm thực phẩm và hàng hóa bán lẻ, đến những giao dịch quy mô lớn hơn trên thị trường nhà đất và chứng khoán. Đây cũng là lựa chọn phổ biến cho việc tiết kiệm và đầu tư trong nước.
Đồng Bảng Anh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Đây là một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, thường chỉ đứng sau Đô la Mỹ và Euro về khối lượng giao dịch. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng của Anh với tư cách là một cường quốc kinh tế lớn và vị thế của London như một trung tâm tài chính toàn cầu.
Đồng tiền này do Ngân hàng Trung ương Anh quản lý. Ngân hàng Trung ương Anh chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của Đồng Bảng Anh và thực hiện chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng Bảng Anh thường được ký hiệu bằng dấu £ và mã ISO của nó là GBP.
Tóm lại, Đồng Bảng Anh không chỉ là biểu tượng cho lịch sử phong phú của Vương quốc Anh mà còn là nhân tố then chốt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Sự ổn định và sức mạnh của đồng tiền này thường phản ánh tính vững chắc của nền kinh tế Anh cũng như vai trò quan trọng của nước này trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Dù đối mặt với những thách thức từ các biến động kinh tế và thay đổi chính sách, Đồng Bảng Anh vẫn duy trì vị thế là một phương tiện trao đổi đáng tin cậy và được tin tưởng, cả trong nước lẫn quốc tế.
Cặp giao dịch SUI khả dụng trên MEXC
Spot
SUI/USDT
|1.06
|Giao dịch
SUI/USDC
|1.06
|Giao dịch
SUI/EUR
|0.91
|Giao dịch
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của SUI, bao gồm các thị trường nơi SUI được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán SUI theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
Futures
SUIUSDTVĩnh cửu
|--
|Giao dịch
SUIUSDCVĩnh cửu
|--
|Giao dịch
SUIUSDVĩnh cửu
|--
|Giao dịch
Khám phá các cặp giao dịch SUI Futures từ các hợp đồng Futures Vĩnh cửu phổ biến nhất, cho phép mở vị thế Long và Short. MEXC là sàn giao dịch hàng đầu trong mảng phái sinh tiền mã hoá, cung cấp đòn bẩy lên đến 500x, thanh khoản sâu và danh mục thị trường SUI Futures đa dạng để hỗ trợ giao dịch chiến lược.
Mua SUI bằng GBP với 3 bước đơn giản
Tạo tài khoản MEXC
Đăng ký trên trang web MEXC hoặc tải App MEXC. Hoàn thành xác minh danh tính để bắt đầu.
Nạp GBP
Nạp GBP vào tài khoản bằng phương thức thanh toán ưa thích, như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc giao dịch P2P.
Mua SUI
Truy cập trang giao dịch Spot hoặc Futures, tìm kiếm SUI, và hoàn thành giao dịch mua ngay với GBP bạn đã nạp.
SUI và GBP theo giá trị USD: Tổng quan và phân tích chuyên sâu
SUI (SUI) với USD: So sánh thị trường
Tổng quan giá SUI
- Giá hiện tại (USD): $1.0621
- Biến động 7 ngày: -3.18%
- Xu hướng 30 ngày: +10.67%
Tại sao giá tiền mã hoá biến động?
- Tâm lý thị trường: Tin tức, xu hướng mạng xã hội hoặc hoạt động của cá voi có thể kích hoạt những biến động mạnh.
- Ứng dụng & tiện ích: Các bản cập nhật mạng, tăng trưởng người dùng hoặc các quan hệ hợp tác có thể ảnh hưởng đến giá trị lâu dài.
- Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất và sức mạnh của USD có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mã hoá.
- Thay đổi quy định: Thông báo từ chính phủ hoặc cơ quan tài chính thường tác động mạnh đến thị trường.
Tại sao điều này quan trọng
- Giá tăng đồng nghĩa với việc tiền mã hoá của bạn đang tăng giá trị, điều này có lợi cho người bán.
- Giá giảm có thể mang đến cơ hội mua vào. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro.
USD: Chuẩn tham chiếu toàn cầu cho giá tiền mã hoá
Hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm SUI, đều được định giá theo đô la Mỹ (USD) trên các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, bất kể đơn vị tiền tệ địa phương của bạn là gì.
Vì vậy, dù bạn đang chuyển đổi sang GBP, giá SUI theo giá USD vẫn là chuẩn tham chiếu chính của thị trường.
Bảng Anh (GBP) với USD: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi
- Tỷ giá hiện tại (GBP/USD): 1.3556472876886891
- Biến động 7 ngày: +0.31%
- Xu hướng 30 ngày: +0.31%
Tại sao tỷ giá chuyển đổi lại biến động?
- Lãi suất: Việc ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát thấp giúp một loại tiền tệ giữ được giá trị.
- Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu như tăng trưởng GDP, việc làm và cán cân thương mại ảnh hưởng đến niềm tin.
- Tâm lý thị trường: Tin tức, thay đổi chính sách hoặc biến động chính trị có thể kích hoạt những thay đổi nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng
- GBP mạnh hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ trả ít hơn để có được cùng một số lượng SUI.
- GBP yếu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều hơn, ngay cả khi giá USD của tiền mã hoá không thay đổi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP?
Tỷ giá chuyển đổi giữa SUI (SUI) và Bảng Anh (GBP) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào SUI, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá SUI sang GBP. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành GBP đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của GBP
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của GBP. Khi GBP suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như SUI, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như SUI, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với SUI có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang GBP.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ SUI sang GBP được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ SUI sang GBP tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của SUI (thường tính theo GBP), được chuyển đổi sang GBP bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ SUI sang GBP tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá SUI sang GBP thay đổi thường xuyên vì cả SUI và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ SUI sang GBP, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi SUI sang GBP tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của SUI so với GBP theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm GBP mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi SUI vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ SUI sang GBP?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá SUI và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ SUI sang GBP và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến SUI và GBP tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của SUI và GBP.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi SUI sang GBP và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa SUI và GBP. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi SUI sang GBP có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá SUI bằng GBP hoặc stablecoin. Tỷ giá SUI sang GBP rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi SUI sang GBP trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. GBP có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá SUI sang GBP chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tin tức và cập nhật thị trường SUI
Cá voi SUI đang âm thầm bắt đáy. Đây là những gì dữ liệu cho thấy
SUI điều chỉnh, nhưng Spot Average Order Size của CryptoQuant tiết lộ hoạt động tích lũy của cá voi tập trung tại mức $0,90, gợi ý về những gì dòng tiền thông minh có thể báo hiệu tiếp theo. The2026/05/16
SUI Đối Mặt Với Sự Từ Chối Kháng Cự Khi Các Nhà Giao Dịch Theo Dõi Hỗ Trợ Chính Tại 1.055
SUI duy trì mức hỗ trợ quan trọng 1,055 sau khi bị từ chối tại vùng kháng cự, trong khi các nhà giao dịch theo dõi kháng cự khung thời gian cao hơn của Bitcoin. SUI đối mặt với sự từ chối mạnh từ kháng cự khi2026/05/17
Sui kích hoạt chuyển Stablecoin không cần gas trên mainnet, Fireblocks tích hợp tính năng
BitcoinWorld Sui kích hoạt tính năng chuyển Stablecoin không phí gas trên mainnet, Fireblocks tích hợp tính năng này Blockchain Sui đã kích hoạt tính năng chuyển Stablecoin không phí gas2026/05/22
Giá SUI Lấy Lại Kháng Cự Quan Trọng—Liệu Phe Mua Có Thể Kích Hoạt Hồi Phục Hình Chữ V Hướng Đến $1,50?
Bài đăng Giá SUI lấy lại ngưỡng kháng cự quan trọng—Liệu phe tăng có thể kích hoạt đà phục hồi hình chữ V hướng tới $1,50? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Sau khi giao dịch trong một vùng hẹp2026/05/22
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.