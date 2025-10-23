Giá Stray Dog theo thời gian thực hôm nay là 0.001778 USD. Theo dõi cập nhật giá STRAYDOG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá STRAYDOG dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Stray Dog theo thời gian thực hôm nay là 0.001778 USD. Theo dõi cập nhật giá STRAYDOG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá STRAYDOG dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về STRAYDOG

Thông tin giá STRAYDOG

Tokenomics của STRAYDOG

Dự báo giá STRAYDOG

Lịch sử STRAYDOG

Hướng dẫn mua STRAYDOG

Chuyển đổi STRAYDOG sang fiat

STRAYDOG Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Stray Dog

Giá Stray Dog(STRAYDOG)

Giá theo thời gian thực 1 STRAYDOG sang USD

$0.001778
$0.001778$0.001778
+0.11%1D
USD
Biểu đồ giá Stray Dog (STRAYDOG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:37:29 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Stray Dog (STRAYDOG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001768
$ 0.001768$ 0.001768
Thấp nhất 24H
$ 0.001899
$ 0.001899$ 0.001899
Cao nhất 24H

$ 0.001768
$ 0.001768$ 0.001768

$ 0.001899
$ 0.001899$ 0.001899

--
----

--
----

+0.11%

+0.11%

-33.04%

-33.04%

Giá thời gian thực của Stray Dog (STRAYDOG) là $ 0.001778. Trong 24 giờ qua, STRAYDOG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001768 và cao nhất là $ 0.001899, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STRAYDOG là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRAYDOG đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, +0.11% trong 24 giờ và -33.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stray Dog (STRAYDOG)

--
----

$ 54.14K
$ 54.14K$ 54.14K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stray Dog là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.14K. Nguồn cung lưu hành của STRAYDOG là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Stray Dog (STRAYDOG)

Theo dõi biến động giá của Stray Dog trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00000195+0.11%
30 ngày$ -0.001722-49.20%
60 ngày$ -0.001722-49.20%
90 ngày$ -0.001722-49.20%
Biến động giá Stray Dog hôm nay

Hôm nay, STRAYDOG đã biến động $ +0.00000195 (+0.11%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Stray Dog trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001722 (-49.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Stray Dog trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STRAYDOG đã biến động $ -0.001722 (-49.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Stray Dog trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.001722 (-49.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Stray Dog (STRAYDOG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Stray Dog.

Stray Dog (STRAYDOG) là gì

Lang thang nhưng không bao giờ bị lạc.

Stray Dog đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Stray Dog một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake STRAYDOG để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Stray Dog trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Stray Dog trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Stray Dog (USD)

Stray Dog (STRAYDOG) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Stray Dog (STRAYDOG) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Stray Dog.

Xem ngay dự đoán giá Stray Dog!

Tokenomics của Stray Dog (STRAYDOG)

Hiểu rõ tokenomics của Stray Dog (STRAYDOG) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token STRAYDOG ngay!

Cách mua Stray Dog (STRAYDOG)

Bạn đang tìm cách mua Stray Dog? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Stray Dog trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

STRAYDOG/Tiền tệ địa phương

1 Stray Dog (STRAYDOG) sang VND
46.78807
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AUD
A$0.00273812
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang GBP
0.00131572
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang EUR
0.00152908
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang USD
$0.001778
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MYR
RM0.00750316
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TRY
0.07464044
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang JPY
¥0.270256
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ARS
ARS$2.59182616
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang RUB
0.14488922
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang INR
0.15607284
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang IDR
Rp29.63332148
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PHP
0.10397744
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang EGP
￡E.0.08457946
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BRL
R$0.0096012
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang CAD
C$0.00247142
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BDT
0.21705824
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang NGN
2.59940044
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang COP
$6.9182869
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ZAR
R.0.03099054
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang UAH
0.0741426
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TZS
T.Sh.4.41189364
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang VES
Bs0.37338
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang CLP
$1.6891
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PKR
Rs0.5028184
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang KZT
0.95642176
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang THB
฿0.05837174
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TWD
NT$0.05470906
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AED
د.إ0.00652526
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang CHF
Fr0.00140462
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang HKD
HK$0.01381506
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AMD
֏0.67887596
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MAD
.د.م0.01641094
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MXN
$0.03278632
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SAR
ريال0.0066675
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ETB
Br0.26659332
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang KES
KSh0.22923754
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang JOD
د.أ0.001260602
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PLN
0.00647192
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang RON
лв0.00778764
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SEK
kr0.01673098
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BGN
лв0.00298704
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang HUF
Ft0.59683904
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang CZK
0.03723132
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang KWD
د.ك0.000544068
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ILS
0.00584962
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BOB
Bs0.01225042
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AZN
0.0030226
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TJS
SM0.0163576
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang GEL
0.0048006
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AOA
Kz1.62670998
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BHD
.د.ب0.000670306
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BMD
$0.001778
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang DKK
kr0.01143254
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang HNL
L0.04663694
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MUR
0.08082788
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang NAD
$0.0310261
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang NOK
kr0.01781556
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang NZD
$0.00309372
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PAB
B/.0.001778
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PGK
K0.0074676
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang QAR
ر.ق0.00645414
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang RSD
дин.0.17964912
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang UZS
soʻm21.42168182
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ALL
L0.14791182
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ANG
ƒ0.00318262
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang AWG
ƒ0.0032004
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BBD
$0.003556
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BAM
KM0.00298704
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BIF
Fr5.229098
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BND
$0.00229362
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BSD
$0.001778
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang JMD
$0.28542234
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang KHR
7.1693405
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang KMF
Fr0.753872
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang LAK
38.65217314
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang LKR
රු0.53844952
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MDL
L0.03026156
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MGA
Ar7.93748984
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MOP
P0.01420622
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MVR
0.0272034
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MWK
MK3.0761178
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang MZN
MT0.1136142
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang NPR
रु0.24925782
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang PYG
12.609576
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang RWF
Fr2.576322
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SBD
$0.01463294
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SCR
0.02410968
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SRD
$0.07047992
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SVC
$0.01552194
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang SZL
L0.0310261
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TMT
m0.00624078
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TND
د.ت0.005220208
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang TTD
$0.01203706
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang UGX
Sh6.194552
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang XAF
Fr1.00457
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang XCD
$0.0048006
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang XOF
Fr1.00457
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang XPF
Fr0.181356
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BWP
P0.02549652
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang BZD
$0.003556
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang CVE
$0.16892778
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang DJF
Fr0.314706
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang DOP
$0.1128141
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang DZD
د.ج0.23199344
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang FJD
$0.0040894
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang GNF
Fr15.45971
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang GTQ
Q0.01358392
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang GYD
$0.3713353
1 Stray Dog (STRAYDOG) sang ISK
kr0.216916

Nguồn Stray Dog

Để hiểu thêm về Stray Dog, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Stray Dog

Hôm nay giá của Stray Dog (STRAYDOG) là bao nhiêu?
Giá STRAYDOG theo thời gian thực bằng USD là 0.001778 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của STRAYDOG sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của STRAYDOG sang USD là $ 0.001778. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Stray Dog là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của STRAYDOG là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của STRAYDOG là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của STRAYDOG là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STRAYDOG là bao nhiêu?
STRAYDOG đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của STRAYDOG là bao nhiêu?
STRAYDOG từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của STRAYDOG là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của STRAYDOG là $ 54.14K USD.
STRAYDOG có tăng giá trong năm nay không?
STRAYDOG có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá STRAYDOG để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:37:29 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Stray Dog (STRAYDOG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán STRAYDOG sang USD

Số lượng

STRAYDOG
STRAYDOG
USD
USD

1 STRAYDOG = 0.001778 USD

Giao dịch STRAYDOG

STRAYDOG/USDT
$0.001778
$0.001778$0.001778
+0.22%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures