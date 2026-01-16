Vatu của Vanuatu là đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Vanuatu, một quốc đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương. Được ra mắt vào đầu những năm 1980, đồng Vatu thay thế Tân Hebrides Franc (New Hebrides Franc) và đô la Úc, những đồng tiền từng lưu hành trong khu vực. Đồng tiền này được ký hiệu là "VT" hoặc mã ISO 4217 "VUV". Đồng Vatu còn được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là "cent", tuy nhiên do lạm phát, các đơn vị này hiện không còn được sử dụng.

Là đồng tiền quốc gia, Vatu Vanuatu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này. Vatu được sử dụng trong mọi hoạt động kinh tế hàng ngày, từ việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho đến trả lương và thanh toán các khoản nợ. Giá trị của đồng Vatu biến động trên thị trường ngoại hối, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế.

Đồng Vatu do Ngân hàng Dự trữ Vanuatu, ngân hàng trung ương của đất nước phát hành và quản lý. Nhiệm vụ chính của ngân hàng này bao gồm duy trì ổn định giá cả và đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống thanh toán quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, ngân hàng áp dụng chính sách tiền tệ, quản lý dự trữ ngoại hối của đất nước, đồng thời giám sát việc phát hành và thu hồi Vatu.

Mặc dù đồng Vatu là một loại tiền pháp định, tức không được đảm bảo bằng hàng hóa vật chất như vàng hay bạc, nhưng đồng tiền này vẫn có giá trị vì Chính phủ Vanuatu đã công nhận đây là tiền pháp định. Điều này có nghĩa là Vatu được chính phủ chấp nhận để thanh toán các khoản nợ và được các doanh nghiệp cũng như cá nhân trong nước chấp nhận trong các giao dịch.

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu, đồng Vatu của Vanuatu không được giao dịch rộng rãi hay được công nhận nhiều như các đồng tiền lớn như đô la Mỹ hay euro. Tuy nhiên, đây là một thành phần thiết yếu trong nền kinh tế của đất nước và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tài chính của Vanuatu. Du khách đến Vanuatu thường sẽ cần đổi tiền tệ nội địa sang Vatu để thực hiện các giao dịch tại địa phương.

Tóm lại, mặc dù Vatu Vanuatu không phải là đồng tiền chủ chốt trên trường quốc tế, nhưng Vatu lại là một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế của Vanuatu. Giá trị và sự ổn định của đồng tiền này đóng vai trò then chốt đối với sự thịnh vượng tài chính của quốc gia và người dân.