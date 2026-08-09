Phân tích kỹ thuật Solstice Finance (SLX) hôm nay Trang Phân tích Solstice Finance cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SLX. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Solstice Finance bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Solstice Finance (SLX) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.08214 -- -1.52% -53.47% +119.04%

Chỉ báo kỹ thuật Solstice Finance

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Solstice Finance trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 5 Trung lập 6 Mua 15 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 1 Mua 13 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 5 Trung lập 5 Mua 2 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.0822 0.0821 R2 0.0821 0.0821 R1 0.0821 0.0821 PP 0.082 0.082 S1 0.082 0.082 S2 0.0819 0.082 S3 0.0819 0.0819

Tín hiệu thị trường Solstice Finance Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.46M $3.19 M $3.65 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.07M Hoạt động mua trong 3 ngày $2.22 M Hoạt động bán trong 3 ngày $2.15 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.06M Hoạt động mua trong 7 ngày $4.88 M Hoạt động bán trong 7 ngày $4.82 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Solstice Finance Dòng tiền ròng vào Giá SLXUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.04 M 0.08 2026-08-08 -$0.62 M 0.09 2026-08-07 -$0.14 M 0.08 2026-08-06 -$0.05 M 0.08 2026-08-05 $0.03 M 0.08 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Solstice Finance (SLX) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Solstice Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ SLX / USDT $0.08214 $0.08214 $0.08214 -8.72% 5.39M (USDT) Giao dịch ngay