Thông tin SKX (SKX)

Token SKX do S&PanaX Co., Ltd. phát hành là token chính trên nền tảng SKX. Nền tảng này được chia thành hai phần chính: không gian giao tiếp và trung tâm mua sắm, mang đến cho người dùng một môi trường để tương tác, chia sẻ thông tin và tham gia vào các hoạt động đa dạng. Tại trung tâm mua sắm SKX, người dùng có thể nhận phần thưởng SKX khi đóng góp thông tin hoặc tham gia các hoạt động. Các token này có thể được sử dụng để mua sắm hàng hóa và dịch vụ, hoạt động như một phương thức thanh toán tiện lợi. Ngoài ra, nền tảng còn hợp tác với các doanh nghiệp liên kết để mở rộng tiện ích của SKX, mang đến cho người dùng thêm nhiều lợi ích và cơ hội hấp dẫn.