Tokenomics của Simon the Gator (SIMON)
Tokenomics & phân tích giá Simon the Gator (SIMON)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Simon the Gator (SIMON), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Simon the Gator (SIMON)
Simon the Gator là một meme coin táo bạo, không ngại va chạm, được tạo ra với mục tiêu "làm sạch vũng lầy crypto" khỏi những kẻ lừa đảo, người thiếu kiên nhẫn và các nhà thao túng thị trường. Lấy cảm hứng từ phong cách Matt Furie, linh vật của $SIMON là một chú cá sấu không khoan nhượng với "nước mắt cá sấu". Cộng đồng $SIMON phát triển mạnh nhờ những màn chế giễu người phản đối, thách thức các chuẩn mực và tạo hiệu ứng lan truyền bằng sự thẳng thắn, không lọc. Với đà tăng giá nhanh, lượng người theo dõi ngày càng lớn và một nhóm Telegram "nói không với vùng an toàn", Simon the Gator không chỉ là một meme, mà là một phong trào - nơi phần thưởng dành cho những ai dám chơi lớn, và sự mỉa mai dành cho những ai chọn lối đi an toàn.
Tokenomics của Simon the Gator (SIMON): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Simon the Gator (SIMON) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token SIMON tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token SIMON có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của SIMON, hãy khám phá giá token SIMON theo thời gian thực!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật
