Giá Simon the Gator theo thời gian thực hôm nay là 0.0001217 USD. Theo dõi cập nhật giá SIMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác.

Logo Simon the Gator

Giá Simon the Gator(SIMON)

Giá theo thời gian thực 1 SIMON sang USD

$0.0001217
$0.0001217$0.0001217
-9.44%1D
USD
Biểu đồ giá Simon the Gator (SIMON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:32:41 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Simon the Gator (SIMON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0001147
$ 0.0001147$ 0.0001147
Thấp nhất 24H
$ 0.0001475
$ 0.0001475$ 0.0001475
Cao nhất 24H

$ 0.0001147
$ 0.0001147$ 0.0001147

$ 0.0001475
$ 0.0001475$ 0.0001475

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

-1.54%

-9.44%

-3.80%

-3.80%

Giá thời gian thực của Simon the Gator (SIMON) là $ 0.0001217. Trong 24 giờ qua, SIMON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0001147 và cao nhất là $ 0.0001475, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SIMON là $ 0.00509385059964004, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000098669640871021.

Về hiệu suất ngắn hạn, SIMON đã biến động -1.54% trong 1 giờ qua, -9.44% trong 24 giờ và -3.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Simon the Gator (SIMON)

No.3121

$ 78.71K
$ 78.71K$ 78.71K

$ 8.81K
$ 8.81K$ 8.81K

$ 83.97K
$ 83.97K$ 83.97K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Simon the Gator là $ 78.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.81K. Nguồn cung lưu hành của SIMON là 646.75M, với tổng nguồn cung là 690000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 83.97K.

Lịch sử giá theo USD của Simon the Gator (SIMON)

Theo dõi biến động giá của Simon the Gator trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000012686-9.44%
30 ngày$ -0.0004913-80.15%
60 ngày$ -0.0008783-87.83%
90 ngày$ -0.0008783-87.83%
Biến động giá Simon the Gator hôm nay

Hôm nay, SIMON đã biến động $ -0.000012686 (-9.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Simon the Gator trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0004913 (-80.15%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Simon the Gator trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SIMON đã biến động $ -0.0008783 (-87.83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Simon the Gator trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0008783 (-87.83%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Simon the Gator (SIMON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Simon the Gator.

Simon the Gator (SIMON) là gì

Simon the Gator là một meme coin táo bạo, không ngại va chạm, được tạo ra với mục tiêu "làm sạch vũng lầy crypto" khỏi những kẻ lừa đảo, người thiếu kiên nhẫn và các nhà thao túng thị trường. Lấy cảm hứng từ phong cách Matt Furie, linh vật của $SIMON là một chú cá sấu không khoan nhượng với "nước mắt cá sấu". Cộng đồng $SIMON phát triển mạnh nhờ những màn chế giễu người phản đối, thách thức các chuẩn mực và tạo hiệu ứng lan truyền bằng sự thẳng thắn, không lọc. Với đà tăng giá nhanh, lượng người theo dõi ngày càng lớn và một nhóm Telegram "nói không với vùng an toàn", Simon the Gator không chỉ là một meme, mà là một phong trào - nơi phần thưởng dành cho những ai dám chơi lớn, và sự mỉa mai dành cho những ai chọn lối đi an toàn.

Simon the Gator đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Simon the Gator một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SIMON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Simon the Gator trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Simon the Gator trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Simon the Gator (USD)

Simon the Gator (SIMON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Simon the Gator (SIMON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Simon the Gator.

Xem ngay dự đoán giá Simon the Gator!

Tokenomics của Simon the Gator (SIMON)

Hiểu rõ tokenomics của Simon the Gator (SIMON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SIMON ngay!

Cách mua Simon the Gator (SIMON)

Bạn đang tìm cách mua Simon the Gator? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Simon the Gator trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Simon the Gator

Để hiểu thêm về Simon the Gator, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Simon the Gator
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Simon the Gator

Hôm nay giá của Simon the Gator (SIMON) là bao nhiêu?
Giá SIMON theo thời gian thực bằng USD là 0.0001217 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SIMON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SIMON sang USD là $ 0.0001217. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Simon the Gator là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SIMON là $ 78.71K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SIMON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SIMON là 646.75M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SIMON là bao nhiêu?
SIMON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.00509385059964004 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SIMON là bao nhiêu?
SIMON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000098669640871021 USD.
Khối lượng giao dịch của SIMON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SIMON là $ 8.81K USD.
SIMON có tăng giá trong năm nay không?
SIMON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SIMON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:32:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Simon the Gator (SIMON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

