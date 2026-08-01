ShredN là gì?

ShredN là một giao thức được thiết kế để giải quyết vấn đề thanh khoản thấp trên thị trường NFT. Khác với các giao thức phân mảnh NFT hoặc AMM khác, ShredN cung cấp các giải pháp thanh khoản phù hợp cho nhiều loại NFT khác nhau, bao gồm cả ERC-721 và ERC-1155. Giao thức này phân biệt giữa các ID ERC-721, giúp những NFT có các thuộc tính riêng biệt nhận được định giá công bằng dựa trên độ hiếm của chúng.

Điều gì làm nên sự độc đáo của ShredN?

1. Giải pháp hướng đến mục tiêu cụ thể: ShredN cung cấp một loạt các giải pháp thanh khoản như phân mảnh, AMM NFT và các chiến lược giao dịch dựa trên đặc điểm của NFT, cho phép người dùng lựa chọn phương án phù hợp nhất với nhu cầu của mình. 2. Hỗ trợ đa chuỗi: Giao thức hỗ trợ tất cả các blockchain công khai lớn nơi NFT tồn tại, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thanh khoản trên toàn bộ hệ sinh thái NFT. 3. Đồng quản trị cộng đồng: Những người nắm giữ token SHRED có thể tham gia bỏ phiếu để quản lý các dự án NFT và định hướng phát triển của giao thức. 4. Tổng hợp: ShredN tập hợp các nền tảng thanh khoản NFT hiện có để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xác định giá và tăng cường thanh khoản.

ShredN có thể được sử dụng vào những mục đích nào?

Quản trị cộng đồng: Những người nắm giữ token SHRED có thể bỏ phiếu về sự phát triển của ShredN và quản lý các dự án NFT được niêm yết trên nền tảng. Giảm phí: Người dùng sở hữu token SHRED được hưởng mức phí thấp hơn khi giao dịch NFT trên nền tảng. Phần thưởng cung cấp thanh khoản: Phí hoa hồng của nền tảng được phân phối cho các nhà cung cấp thanh khoản NFT dưới dạng token SHRED.

Giá hiện tại của ShredN là bao nhiêu?

Giá thực tế của ShredN (SHRED) là ₫30.65698730502000000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

ShredN đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

ShredN hiện đang đứng ở vị trí thứ #9862 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫306570399.70302000000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của SHRED là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của SHRED là 10000000.0 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của ShredN là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, ShredN đã giao dịch trong khoảng từ ₫30.65883058989000000 (mức thấp 24 giờ) đến ₫33.60413648574000000 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

ShredN cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

ShredN từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫376820.09271000000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫27.63558007668000000. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của SHRED hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của ShredN?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm -4.59% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến BNB Chain Ecosystem. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.