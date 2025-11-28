Tokenomics của Shping (SHPING)
Thông tin Shping (SHPING)
Shping là một ứng dụng phần thưởng Web3 toàn diện, tạo đột phá trong lĩnh vực bán lẻ thông qua việc token hoá phần thưởng. Đây là một trong số ít ví dụ thực tế về công nghệ blockchain DeFi được ứng dụng trong hoạt động hàng ngày, thưởng cho người mua sắm khi tải hoá đơn, khám phá sản phẩm, viết đánh giá và tương tác với thương hiệu. Với thị trường Úc làm nơi thử nghiệm, ứng dụng đã phát triển lên gần 300,000 người dùng, minh chứng rõ ràng cho việc áp dụng blockchain đại trà bởi cộng đồng không thuộc tiền mã hoá. Hầu hết người dùng tương tác với Shping hàng ngày mà thậm chí không nhận ra rằng nó được vận hành bởi blockchain. Token SHPING là động lực cho hệ sinh thái này, mang lại phần thưởng cho người tiêu dùng và tạo kết nối trực tiếp giữa thương hiệu và người mua sắm trong mọi môi trường bán lẻ. Được tích hợp với sàn giao dịch để nạp/rút dễ dàng, Shping đảm bảo phần thưởng có thể được rút thành tiền mặt hoặc tiền mã hoá một cách thuận tiện. Shping chứng minh blockchain có thể hoà nhập mượt mà vào hành vi tiêu dùng và đang mở đường cho tương lai của sự gắn kết trong ngành bán lẻ.
Tokenomics của Shping (SHPING): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Shping (SHPING) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token SHPING tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token SHPING có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của SHPING, hãy khám phá giá token SHPING theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua SHPING
Bạn muốn thêm Shping (SHPING) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua SHPING, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
Lịch sử giá Shping (SHPING)
Phân tích lịch sử giá SHPING giúp người dùng hiểu được xu hướng thị trường trong quá khứ, mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mô hình biến động. Dù bạn đang theo dõi giá cao nhất mọi thời đại hay xác định xu hướng, dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng trong dự đoán giá và phân tích kỹ thuật.
Dự đoán giá SHPING
Bạn muốn biết xu hướng của SHPING? Trang dự đoán giá SHPING của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật
