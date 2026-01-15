Manat Turkmenistan (TMT) là đơn vị tiền tệ quốc gia chính thức của Turkmenistan, một quốc gia không giáp biển ở Trung Á, tiếp giáp với Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran và Biển Caspi. Được đặt tên theo đơn vị trọng lượng truyền thống từng được sử dụng trong khu vực, đồng Manat đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống kinh tế của đất nước, giữ vị trí then chốt trong các giao dịch hàng ngày cũng như các chính sách tiền tệ.

Được đưa vào lưu hành như đồng tiền chính thức vào cuối thế kỷ 20, đồng Manat thay thế đồng Rúp Nga vốn được sử dụng trong thời kỳ Turkmenistan còn là một phần của Liên Xô. Việc chuyển sang sử dụng Manat là bước đi quan trọng nhằm thiết lập độc lập kinh tế và định hình các chính sách tiền tệ riêng của đất nước.

Đồng Manat được sử dụng trong tất cả các giao dịch kinh tế trong nước, từ việc mua sắm thực phẩm tại các chợ địa phương cho đến các giao dịch kinh doanh quy mô lớn. Đây cũng là đồng tiền mà chính phủ dùng để thu thuế và thanh toán các khoản chi tiêu của mình. Đồng tiền này được chia thành 100 tennesi, tương tự cách một đô la được chia thành 100 cent.

Giá trị của Manat, giống như bất kỳ đồng tiền nào khác, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lạm phát, ổn định chính trị, hiệu quả kinh tế và chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Turkmenistan, cơ quan quản lý tiền tệ của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành giá trị của đồng Manat thông qua chính sách tiền tệ của mình.

Do chính sách kinh tế tương đối khép kín, Manat Turkmenistan không được giao dịch rộng rãi trên thị trường tiền tệ quốc tế. Do đó, việc tiếp cận đồng tiền này bên ngoài Turkmenistan là điều không dễ dàng. Việc đổi ngoại tệ trong nước cũng bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ.

Tóm lại, Manat Turkmenistan là một thành tố quan trọng trong nền kinh tế Turkmenistan, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giao dịch địa phương và đóng vai trò là biểu tượng quan trọng của sự tự chủ kinh tế quốc gia. Dù hiện diện hạn chế trên trường quốc tế, vai trò của đồng tiền này trong nền kinh tế Turkmenistan là không thể phủ nhận, góp phần định hình bức tranh tài chính của đất nước và tác động đến các chính sách kinh tế của Turkmenistan.