Đô la Canada, được ký hiệu là CAD và thường được gọi là "Loonie" do hình ảnh chim lặn (loon) được khắc trên đồng xu một đô la, là tiền tệ chính thức của Canada. Tiền tệ này do Ngân hàng Canada, ngân hàng trung ương của quốc gia này, phát hành và điều tiết. Là một tiền tệ lớn trên toàn cầu, Đô la Canada đóng vai trò quan trọng trong thương mại và tài chính quốc tế.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, Đô la Canada được sử dụng cho tất cả các giao dịch trong phạm vi Canada, từ việc mua một tách cà phê đến việc mua một ngôi nhà. Tiền tệ này cũng thường được sử dụng tại các thị trấn biên giới của Hoa Kỳ cho các giao dịch do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ và sự gần gũi về địa lý giữa hai nước.

Đô la Canada là tiền tệ dựa trên hệ thống thập phân, với một đô la tương đương 100 cent. Các mệnh giá vật lý bao gồm tiền xu 5, 10, 25 và 50 cent, cũng như các đồng xu 1 và 2 đô la. Tiền giấy có sẵn với các mệnh giá 5, 10, 20, 50 và 100 đô la.

Giá trị của Đô la Canada biến động trên thị trường ngoại hối, chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm sức khỏe của nền kinh tế Canada, lãi suất và giá cả hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ, vì Canada là nước xuất khẩu đáng kể mặt hàng này.

Trên các thị trường tài chính toàn cầu, Đô la Canada là lựa chọn phổ biến đối với các nhà giao dịch tiền tệ nhờ sự ổn định chính trị, quản lý kinh tế lành mạnh cùng hệ thống pháp lý và quản lý chặt chẽ của đất nước. Giá trị tương đối của đồng tiền này so với các tiền tệ khác, đặc biệt là đô la Mỹ, được các nhà đầu tư và nhà phân tích trên toàn thế giới theo dõi sát sao.

Mặc dù Đô la Canada là một loại tiền pháp định, nghĩa là không được bảo chứng bởi các hàng hóa vật chất như vàng hoặc bạc, tiền tệ này vẫn nhận được mức độ tin tưởng cao nhờ nền kinh tế vững mạnh và chính sách tiền tệ minh bạch của Canada. Tầm quan trọng của Đô la Canada trong nền kinh tế toàn cầu, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể của đất nước, đảm bảo vị thế của tiền tệ này trong tài chính quốc tế.