Yên Nhật, với ký hiệu ¥ và mã JPY, là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản - một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng Yên được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế hàng ngày tại nước này và đóng vai trò then chốt trên thị trường tài chính toàn cầu. Đồng Yên không chỉ là phương tiện trao đổi trong nội địa Nhật Bản mà còn là thước đo giá trị và nơi lưu trữ tài sản, đáp ứng đầy đủ các đặc tính cơ bản của tiền tệ.

Đồng Yên được phát hành bởi Ngân hàng Nhật Bản - ngân hàng trung ương của Nhật Bản. Đồng Yên được dùng để định giá hàng hóa, dịch vụ, nộp thuế và thanh toán các khoản nợ. Tiền tệ này cũng được sử dụng phổ biến cho tiết kiệm và đầu tư trong nước. Người dân Nhật Bản sử dụng đồng Yên trong mọi giao dịch hàng ngày, từ mua sắm thực phẩm đến giao dịch bất động sản. Hơn nữa, nhiều giao dịch quốc tế, đặc biệt ở khu vực Đông Á, cũng được định giá bằng đồng Yên do ảnh hưởng kinh tế to lớn của Nhật Bản.

Trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đồng Yên giữ vị trí quan trọng. Đây là một trong những tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và được xem là tiền tệ dự trữ, được các chính phủ và tổ chức khác nắm giữ như một phần trong dự trữ ngoại hối. Điều này minh chứng cho sự ổn định của đồng Yên cũng như sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản.

Tỷ giá hối đoái của đồng Yên so với các tiền tệ khác được xác định bởi thị trường ngoại hối. Tỷ giá này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm lãi suất, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại và ổn định chính trị cùng các yếu tố khác. Đồng Yên thường được xem là tiền tệ trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn nhờ nền kinh tế vững chắc và môi trường chính trị ổn định của Nhật Bản.

Tóm lại, Yên Nhật không chỉ đơn thuần là một tiền tệ quốc gia. Sự chấp nhận rộng rãi và việc sử dụng đồng Yên trong cả giao dịch trong nước lẫn quốc tế nhấn mạnh vai trò then chốt trong nền kinh tế thế giới. Tầm quan trọng của đồng Yên không chỉ giới hạn ở Nhật Bản mà còn lan tỏa ra hệ thống tài chính toàn cầu, trở thành nhân tố quan trọng trong bối cảnh tiền tệ quốc tế.