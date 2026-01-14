Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) là một loại tiền tệ dự trữ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tạo ra. SDR không phải là một loại tiền tệ truyền thống theo nghĩa được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày bởi cá nhân hay doanh nghiệp. Thay vào đó, SDR đóng vai trò như một tài sản dự trữ ngoại hối bổ sung, được các ngân hàng trung ương quốc gia nắm giữ và sử dụng trong các giao dịch giữa IMF và các nước thành viên.

Giá trị của SDR dựa trên một rổ gồm năm đồng tiền chủ chốt - đô la Mỹ, euro, nhân dân tệ Trung Quốc, yên Nhật và bảng Anh. Cơ cấu rổ tiền tệ này được IMF xem xét lại năm năm một lần để đảm bảo phản ánh đúng tầm quan trọng tương đối của các đồng tiền trong hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu. Điều quan trọng cần lưu ý là SDR không gắn liền với bất kỳ đồng tiền quốc gia cụ thể nào, và giá trị của nó biến động theo tỷ giá hối đoái của các đồng tiền trong rổ.

SDR đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thanh khoản cho hệ thống kinh tế toàn cầu. Ban đầu, SDR được ra mắt vào năm 1969 nhằm đáp ứng hạn chế của vàng và đô la Mỹ trong nền kinh tế thế giới. Trong những thời điểm khủng hoảng tài chính hoặc bất ổn, IMF có thể quyết định phân bổ thêm SDR cho các nước thành viên. Việc này giúp bổ sung dự trữ chính thức của một quốc gia và ổn định nền kinh tế của nước đó.

Trong hệ thống tài chính quốc tế, SDR được sử dụng trong các giao dịch giữa các nước thành viên IMF và chính IMF. Ví dụ, một quốc gia đang gặp khó khăn về cán cân thanh toán có thể đổi SDR của mình lấy các đồng tiền tự do chuyển đổi. Ngược lại, những quốc gia có vị thế đối ngoại vững mạnh thường là bên cung cấp các đồng tiền tự do chuyển đổi này.

Tóm lại, Quyền rút vốn đặc biệt đóng vai trò như một công cụ độc đáo để quản lý thanh khoản toàn cầu, hoạt động như một lá chắn cho các nền kinh tế quốc gia trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Dù SDR không hoạt động như một loại tiền tệ truyền thống trong đời sống kinh tế hàng ngày, nhưng vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.