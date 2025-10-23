Giá PROJECT RESCUE theo thời gian thực hôm nay là 0.2174 USD. Theo dõi cập nhật giá RESCUE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá RESCUE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá PROJECT RESCUE theo thời gian thực hôm nay là 0.2174 USD. Theo dõi cập nhật giá RESCUE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá RESCUE dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá PROJECT RESCUE(RESCUE)

$0.2174
$0.2174$0.2174
Thông tin giá theo USD của PROJECT RESCUE (RESCUE)

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

Giá thời gian thực của PROJECT RESCUE (RESCUE) là $ 0.2174. Trong 24 giờ qua, RESCUE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.212 và cao nhất là $ 0.2182, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RESCUE là $ 0.8680709587324534, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.009358123976666423.

Về hiệu suất ngắn hạn, RESCUE đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, +0.92% trong 24 giờ và +1.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PROJECT RESCUE (RESCUE)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.01K
$ 85.01K$ 85.01K

$ 21.74M
$ 21.74M$ 21.74M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

Vốn hoá thị trường hiện tại của PROJECT RESCUE là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 85.01K. Nguồn cung lưu hành của RESCUE là 0.00, với tổng nguồn cung là 35458333. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.74M.

Lịch sử giá theo USD của PROJECT RESCUE (RESCUE)

Theo dõi biến động giá của PROJECT RESCUE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.001982+0.92%
30 ngày$ -0.091-29.51%
60 ngày$ -0.1332-38.00%
90 ngày$ -0.0219-9.16%
Biến động giá PROJECT RESCUE hôm nay

Hôm nay, RESCUE đã biến động $ +0.001982 (+0.92%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PROJECT RESCUE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.091 (-29.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PROJECT RESCUE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RESCUE đã biến động $ -0.1332 (-38.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PROJECT RESCUE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0219 (-9.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PROJECT RESCUE.

PROJECT RESCUE (RESCUE) là gì

Project Rescue kết hợp hàng chục năm kinh nghiệm trong ứng phó thảm hoạ với công nghệ blockchain tiên tiến và tài chính phi tập trung (DeFi) để giới thiệu token $RESCUE, với mục tiêu: hỗ trợ các hoạt động cứu trợ toàn cầu và công tác chuẩn bị ứng phó thảm hoạ, trao quyền cho cá nhân đầu tư vào các sáng kiến thực tế, có tác động tích cực nhằm xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững hơn, và nuôi dưỡng một cộng đồng toàn cầu đoàn kết bởi tầm nhìn về an toàn và khả năng chống chịu.

PROJECT RESCUE đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư PROJECT RESCUE một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake RESCUE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về PROJECT RESCUE trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch PROJECT RESCUE trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá PROJECT RESCUE (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản PROJECT RESCUE (RESCUE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho PROJECT RESCUE.

Xem ngay dự đoán giá PROJECT RESCUE!

Tokenomics của PROJECT RESCUE (RESCUE)

Hiểu rõ tokenomics của PROJECT RESCUE (RESCUE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token RESCUE ngay!

Cách mua PROJECT RESCUE (RESCUE)

Bạn đang tìm cách mua PROJECT RESCUE? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua PROJECT RESCUE trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

RESCUE/Tiền tệ địa phương

Để hiểu thêm về PROJECT RESCUE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PROJECT RESCUE
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PROJECT RESCUE

Hôm nay giá của PROJECT RESCUE (RESCUE) là bao nhiêu?
Giá RESCUE theo thời gian thực bằng USD là 0.2174 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của RESCUE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của RESCUE sang USD là $ 0.2174. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của PROJECT RESCUE là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của RESCUE là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của RESCUE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của RESCUE là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RESCUE là bao nhiêu?
RESCUE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.8680709587324534 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của RESCUE là bao nhiêu?
RESCUE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.009358123976666423 USD.
Khối lượng giao dịch của RESCUE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của RESCUE là $ 85.01K USD.
RESCUE có tăng giá trong năm nay không?
RESCUE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá RESCUE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:28:01 (UTC+8)

