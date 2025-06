Thông tin Ref Finance (REF)

Được xây dựng dựa trên giao thức tiên tiến hàng đầu trong NEAR, REF Finance đóng vai trò là cửa ngõ vào toàn bộ hệ sinh thái thông qua AMM của nó, cung cấp tính năng thanh khoản và hoán đổi cho tất cả ứng dụng phi tập trung khởi chạy trên NEAR. Để thực hiện điều này, REF triển khai Rainbow Bridge nổi tiếng, kết nối liền mạch các tài sản dựa trên Ethereum với NEAR, do đó mang lại quyền truy cập cho một loạt người dùng DeFi để giảm phí và tốc độ giao dịch nhanh hơn.