Cape Verdean Escudo (CVE) là tiền tệ chính thức của Cape Verde, một quốc gia hải đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi. Loại tiền pháp định này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia vì được sử dụng trong mọi khía cạnh của các giao dịch tài chính hàng ngày, từ việc mua nhu yếu phẩm tại các chợ địa phương đến các hoạt động kinh doanh quy mô lớn hơn.

Cape Verdean Escudo do Banco de Cabo Verde, ngân hàng trung ương của đất nước, phát hành và điều tiết. Đáng lưu ý rằng tiền tệ này không có khả năng chuyển đổi tự do trên thị trường ngoại hối, nghĩa là không thể đổi trực tiếp lấy các tiền tệ khác bên ngoài Cape Verde. Điều này là do chính sách tiền tệ của đất nước nhằm duy trì sự ổn định kinh tế.

Về các mệnh giá, Cape Verdean Escudo được chia thành tiền xu và tiền giấy. Tiền xu có nhiều giá trị khác nhau bao gồm 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 escudo, và tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 200, 500, 1,000, 2,000, 2,500 và 5,000 escudo. Phạm vi mệnh giá rộng này cho phép sự linh hoạt trong các giao dịch hàng ngày.

Giống như các loại tiền pháp định khác, Cape Verdean Escudo không được bảo chứng bởi một hàng hóa vật chất như vàng hoặc bạc. Thay vào đó, giá trị của tiền tệ này được bắt nguồn từ sự tin tưởng và tín nhiệm của người dân vào khả năng duy trì giá trị của chính phủ. Đây là đặc điểm chung của các loại tiền pháp định trên toàn thế giới.

Tóm lại, Cape Verdean Escudo là yếu tố then chốt trong hệ thống kinh tế của Cape Verde, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các giao dịch nội địa và hoạt động kinh tế. Mặc dù không có khả năng chuyển đổi tự do trên thị trường quốc tế, việc sử dụng và chấp nhận tiền tệ này trong nước là rất phổ biến, khiến nó trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày tại Cape Verde. Giống như bất kỳ loại tiền pháp định nào khác, giá trị của nó được bảo đảm bằng niềm tin vào các chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ.