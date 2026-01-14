Bạc (1 ounce troy) không phải là một loại tiền pháp định truyền thống, mà là một đơn vị đo lường dùng để định giá và giao dịch các kim loại quý, bao gồm bạc. Thuật ngữ "pháp định" thường chỉ những đồng tiền do chính phủ phát hành, không được bảo đảm bằng hàng hóa vật chất. Ngược lại, bạc có giá trị nội tại với tư cách là một tài sản hữu hình.

Ounce troy là một đơn vị đo lường thuộc hệ đo lường Anh-Mỹ. Được sử dụng lần đầu vào thời Trung cổ, ngày nay đơn vị này được sử dụng phổ biến trong việc định giá các kim loại quý. Một ounce troy tương đương với khoảng 31.1 gam, tức là hơi lớn hơn so với ounce thông thường, hay còn gọi là ounce avoirdupois, được sử dụng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho các loại hàng hóa không phải vàng, bạc và đá quý.

Bạc ở dạng một ounce troy được giao dịch rộng rãi trên các thị trường hàng hóa trên toàn thế giới. Giá bạc được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cung cầu, tâm lý thị trường và tình hình kinh tế. Bạc thường đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát hoặc bất ổn kinh tế, tương tự như vàng.

Mặc dù bạc không được sử dụng làm tiền tệ quốc gia hay tiền tệ chính thức, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài việc được sử dụng như một khoản đầu tư và phương tiện lưu giữ giá trị, bạc còn có nhiều ứng dụng trong công nghiệp nhờ những đặc tính độc đáo như khả năng dẫn điện, độ dẻo dai và khả năng chống ăn mòn.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù giá trị của bạc có thể dao động, nhưng sẽ không bao giờ mất hoàn toàn giá trị, trái ngược với tiền pháp định vốn có thể trở nên vô giá trị do siêu lạm phát hoặc mất niềm tin vào chính phủ phát hành. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, việc mua bạc cũng đi kèm rủi ro, và giá bạc có thể biến động mạnh.

Tóm lại, mặc dù bạc (1 ounce troy) không phải là một loại tiền pháp định, nhưng vẫn là một tài sản tài chính và công cụ kinh tế quan trọng. Giá trị của bạc xuất phát từ cả giá trị nội tại lẫn vai trò trong nền kinh tế toàn cầu.