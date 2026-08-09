Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Pump.fun, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Pump.fun, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về PUMP

Thông tin giá PUMP

PUMP là gì

Website chính thức PUMP

Tokenomics của PUMP

Dự báo giá PUMP

Lịch sử PUMP

Hướng dẫn mua PUMP

Chuyển đổi PUMP sang fiat

PUMP Spot

PUMP USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật pump.fun (PUMP) hôm nay

Phân tích kỹ thuật pump.fun (PUMP) hôm nay

Trang Phân tích pump.fun cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PUMP. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích pump.fun bên dưới.

Biến động giá pump.fun (PUMP)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.00271--+26.39%+85.87%+29.41%
Tìm hiểu thêm về giá pump.fun

Dòng vốn Pump.fun

Dòng tiền ròng vàoGiá PUMPUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.94 M0.00
2026-08-08-$0.49 M0.00
2026-08-07-$2.86 M0.00
2026-08-06-$3.11 M0.00
2026-08-05-$0.16 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về pump.fun

Giao dịch thị trường pump.fun (PUMP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá pump.fun theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PUMP/USDT
$0.002726
$0.002726$0.002726
+15.21%
159.28M (USDT)
PUMP/USDC
$0.002726
$0.002726$0.002726
+15.16%
24.97M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán PUMP sang USD

Số lượng

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0.00271 USD