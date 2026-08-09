Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Plume Network, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Plume Network, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về PLUME

Thông tin giá PLUME

PLUME là gì

Whitepaper PLUME

Website chính thức PLUME

Tokenomics của PLUME

Dự báo giá PLUME

Lịch sử PLUME

Hướng dẫn mua PLUME

Chuyển đổi PLUME sang fiat

PLUME Spot

PLUME USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Plume Network (PLUME) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Plume Network (PLUME) hôm nay

Trang Phân tích Plume Network cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PLUME. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Plume Network bên dưới.

Biến động giá Plume Network (PLUME)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.012111--+10.18%+19.05%-18.80%
Tìm hiểu thêm về giá Plume Network

Chỉ báo kỹ thuật Plume Network

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Plume Network trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 9
Trung lập 5
Mua 12
Đường trung bình động:MuaBán 3Trung lập 1Mua 10
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 6Trung lập 4Mua 2
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.01209
0.01208
R2
0.01208
0.01208
R1
0.01208
0.01208
PP
0.01207
0.01207
S1
0.01207
0.01207
S2
0.01206
0.01207
S3
0.01206
0.01206

Tín hiệu thị trường Plume Network

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.82M
$2.06 M
$1.24 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.03M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.73 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.70 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.10M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$1.40 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$1.31 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Plume Network

Dòng tiền ròng vàoGiá PLUMEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.05 M0.01
2026-08-07-$0.07 M0.01
2026-08-06$0.35 M0.01
2026-08-05$0.20 M0.01

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Plume Network

Giao dịch thị trường Plume Network (PLUME) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Plume Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PLUME/USDT
$0.012111
$0.012111$0.012111
+3.02%
13.53M (USDT)
PLUME/USDC
$0.012118
$0.012118$0.012118
+3.14%
4.43M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán PLUME sang USD

Số lượng

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.012111 USD