Đô la Bermuda là tiền tệ chính thức của Bermuda, một Lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh ở Bắc Đại Tây Dương. Tiền pháp định này, được đại diện bởi mã tiền tệ BMD và ký hiệu $, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế hàng ngày của hòn đảo. Tiền tệ này được sử dụng cho tất cả các hình thức giao dịch tài chính, từ những hoạt động mua lẻ cơ bản nhất đến các giao dịch phức tạp hơn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng của quốc gia.

Đô la Bermuda được chia thành 100 cent, tương tự như nhiều tiền tệ mệnh giá Đô la khác. Tiền tệ này có nhiều mệnh giá khác nhau, dưới cả hình thức tiền xu và tiền giấy. Tiền xu có các mệnh giá 1, 5, 10, 25 và 50 cent, cũng như 1 Đô la. Mặt khác, tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 2, 5, 10, 20, 50 và 100 Đô la. Thiết kế của những tờ tiền giấy và tiền xu này mang các biểu tượng và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Bermuda, phản ánh nền văn hóa và lịch sử phong phú của hòn đảo.

Sự ổn định kinh tế của Đô la Bermuda gắn liền với Đô la Mỹ. Trên thực tế, Đô la Bermuda thường được neo vào Đô la Mỹ theo tỷ lệ 1:1. Điều này có nghĩa là hai tiền tệ này thường có thể hoán đổi cho nhau tại Bermuda, với nhiều doanh nghiệp chấp nhận cả hai loại tiền tệ. Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là bên ngoài Bermuda, Đô la Bermuda thường không được chấp nhận.

Việc liên kết Đô la Bermuda với Đô la Mỹ có những tác động đáng kể đối với nền kinh tế của hòn đảo. Ví dụ, những thay đổi về lãi suất hoặc chính sách kinh tế của Mỹ có thể tác động trực tiếp đến giá trị của Đô la Bermuda và nền kinh tế tổng thể của Bermuda. Hơn nữa, việc neo giá tiền tệ vào Đô la Mỹ cũng giúp duy trì sự ổn định giá cả trên hòn đảo vốn phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.

Tóm lại, Đô la Bermuda đóng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế Bermuda, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các hoạt động kinh tế trong lãnh thổ. Mối quan hệ độc đáo của tiền tệ này với Đô la Mỹ cũng nhấn mạnh sự kết nối chặt chẽ của các nền kinh tế toàn cầu và tầm quan trọng của tỷ giá hối đoái ổn định trong việc duy trì sự ổn định kinh tế.