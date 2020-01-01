Phân tích kỹ thuật pipedog (PIPEDOG) hôm nay Trang Phân tích pipedog cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PIPEDOG. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích pipedog bên dưới. Đăng ký

Biến động giá pipedog (PIPEDOG) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.002535 -- +10.40% +69.00% +69.00%

Chỉ báo kỹ thuật Pipedog

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pipedog trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 14 Trung lập 4 Mua 8 Đường trung bình động : Bán Bán 8 Trung lập 1 Mua 5 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 6 Trung lập 3 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.00258 0.00258 R2 0.00258 0.002579 R1 0.002579 0.002579 PP 0.002579 0.002579 S1 0.002578 0.002578 S2 0.002578 0.002578 S3 0.002577 0.002578

Tín hiệu thị trường Pipedog Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.01M $0.02 M $0.04 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.01 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.00 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.03 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.03 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Pipedog Dòng tiền ròng vào Giá PIPEDOGUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường pipedog (PIPEDOG) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá pipedog theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ PIPEDOG / USD1 $0.002551 $0.002551 $0.002551 +7.59% 21.32M (USDT) Giao dịch ngay PIPEDOG / USDT $0.002535 $0.002535 $0.002535 +6.78% 27.13M (USDT) Giao dịch ngay