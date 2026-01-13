Bảng Đảo Man là loại tiền pháp định độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của Đảo Man - vùng lãnh thổ trực thuộc Vương miện Anh, tự quản, nằm tại Biển Ireland giữa nước Anh và Ireland. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Đảo Man không phải là một phần của Vương quốc Anh, nhưng là vùng lãnh thổ trực thuộc Vương miện và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Anh, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến kinh tế và tiền tệ.

Bảng Đảo Man (IMP) là tiền tệ chính thức của Đảo Man và được sử dụng cho tất cả các giao dịch kinh tế trên đảo, bao gồm cả các giao dịch cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Tiền tệ này được sử dụng gần giống như bất kỳ tiền tệ nào khác tại quốc gia sở tại - từ việc mua một tách cà phê cho đến việc nộp thuế.

Bảng Đảo Man thú vị ở chỗ nó tồn tại song song cùng với đồng Bảng Anh (GBP). IMP không phải là tiền tệ riêng mà là loại tiền giấy và tiền xu do Chính phủ Đảo Man phát hành tại địa phương. Những tờ tiền và đồng xu này không phải là tiền pháp định tại Vương quốc Anh, nhưng có thể quy đổi tự do và được chấp nhận tại Vương quốc Anh cũng như các nơi khác theo tỷ giá 1:1 với GBP.

Mặc dù Bảng Đảo Man được neo giá ngang bằng với Bảng Anh, điều quan trọng cần lưu ý là tiền tệ này không được Ngân hàng Anh bảo chứng. Thay vào đó, Chính phủ Đảo Man là đơn vị bảo chứng cho tiền tệ này. Do đó, mặc dù IMP và GBP có thể dùng thay thế lẫn nhau tại Đảo Man, nhưng IMP thường không được chấp nhận bên ngoài Đảo Man.

Tóm lại, Bảng Đảo Man là ví dụ độc đáo về một loại tiền pháp định hoạt động trong mối quan hệ cộng sinh với một tiền tệ lớn hơn, được công nhận rộng rãi hơn - đó là Bảng Anh. Mối quan hệ này giúp Đảo Man duy trì mức độ tự chủ kinh tế nhất định, đồng thời vẫn hưởng lợi từ sự ổn định và uy tín của đồng GBP. Cũng như mọi loại tiền pháp định khác, giá trị của IMP dựa trên niềm tin và mức độ tín nhiệm của người sử dụng.