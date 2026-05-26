Bảng chuyển đổi PENDULUM sang Đô la Mỹ
- 1 PENDULUM0.018114 USD
- 5 PENDULUM0.09057 USD
- 10 PENDULUM0.181139 USD
- 50 PENDULUM0.905696 USD
- 100 PENDULUM1.81 USD
- 1,000 PENDULUM18.11 USD
- 5,000 PENDULUM90.57 USD
- 10,000 PENDULUM181.14 USD
- 1 USD55.20 PENDULUM
- 5 USD276.03 PENDULUM
- 10 USD552.06 PENDULUM
- 50 USD2,760 PENDULUM
- 100 USD5,520 PENDULUM
- 1,000 USD55,206 PENDULUM
- 5,000 USD276,030 PENDULUM
- 10,000 USD552,061 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM) hiện đang được giao dịch ở mức $ 0.018114 USD , phản ánh mức biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $2.20, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là $0.00 USD. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá PENDULUM chuyên dụng của chúng tôi.
Biểu đồ xu hướng PENDULUM sang USD ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của PENDULUM so với USD. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá PENDULUM hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi PENDULUM sang USD
Tính đến | 1 PENDULUM = 0.018114 USD | 1 USD = 55.20 PENDULUM
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 PENDULUM sang USD là 0.018114 USD.
Mua 5 PENDULUM sẽ có giá là 0.09057 USD và 10 PENDULUM có giá là 0.181139 USD.
1 USD có thể được chuyển đổi sang 55.20 PENDULUM.
50 USD có thể được chuyển đổi sang 2,760 PENDULUM, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 PENDULUM sang USD đã thay đổi +6.59% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động 0.72%, đạt mức cao nhất là 0.018224 USD và thấp nhất là 0.017984 USD.
Một tháng qua, giá trị của 1 PENDULUM là 0.019225 USD, tương ứng với mức thay đổi -5.79% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, PENDULUM đã thay đổi -0.00493652 USD, dẫn đến mức thay đổi -21.42% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ PENDULUM sang USD
Trong 24 giờ qua, PENDULUM (PENDULUM) đã dao động trong khoảng từ 0.017984 USD đến 0.018224 USD, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 0.017473 USD đến mức cao nhất là 0.028037 USD. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ PENDULUM sang USD trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|$ 0.01
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.02
|Thấp
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.01
|Trung bình
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.02
|Độ biến động
|+1.34%
|+53.53%
|+67.40%
|+60.95%
|Biến động
|+0.72%
|-8.21%
|-5.78%
|-20.90%
Dự đoán giá PENDULUM bằng USD cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của PENDULUM được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ PENDULUM sang USD trong những năm tới:
Dự đoán giá PENDULUM cho năm 2027
Đến năm 2027, PENDULUM có thể đạt khoảng $0.01902, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá PENDULUM cho năm 2030
Đến năm 2030, PENDULUM có thể tăng lên khoảng $0.022018 USD, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá PENDULUM để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Tổng quan PENDULUM
Tổng quan Đô la Mỹ
Dữ liệu thị trường chuyển đổi PENDULUM sang USD
Tỷ giá hối đoái PENDULUM sang USD hiện tại
Giá PENDULUM (PENDULUM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01811391036167741472, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PENDULUM sang USD là $ 0.01811391036167741472 mỗi PENDULUM.
Đô la Mỹ (USD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc nước này. Được thiết lập bởi Đạo luật Tiền tệ năm 1792, đồng USD là loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch quốc tế và được xem là một trong những đồng tiền dự trữ chủ yếu trên thế giới. Đồng USD do Hệ thống Dự trữ Liên bang, hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ quản lý.
Đồng USD đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu nhờ là đồng tiền dự trữ. Các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính trên khắp thế giới giữ đô la trong dự trữ ngoại hối để thanh toán các giao dịch quốc tế. Chính vai trò này đã mang lại cho đồng USD sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường hàng hóa toàn cầu, nơi đồng tiền này thường được sử dụng làm đơn vị định giá chuẩn cho nhiều loại hàng hóa như dầu mỏ, vàng và các kim loại quý khác.
Trong đời sống kinh tế hàng ngày tại Hoa Kỳ, đồng USD được sử dụng cho mọi hình thức giao dịch - dù là bằng tiền mặt, séc hay chuyển khoản điện tử. Đồng tiền này được phát hành với nhiều mệnh giá khác nhau, bao gồm cả tiền xu và tiền giấy. Tiền xu và tiền giấy lần lượt do Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ (United States Mint) và Bộ Ngân khố Hoa kỳ (Bureau of Engraving and Printing) sản xuất.
Đồng USD cũng là đồng tiền phổ biến trong nền kinh tế kỹ thuật số. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, chiếm khoảng 88% tổng số giao dịch tiền tệ. Sự nổi bật này còn lan tỏa sang thế giới tiền mã hoá, nơi nhiều tài sản kỹ thuật số được giao dịch với đồng USD, và một số stablecoin thậm chí được neo giá theo đồng tiền này.
Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù USD là đồng tiền ổn định và được công nhận trên toàn cầu, nhưng không tránh khỏi những biến động về giá trị. Những biến động này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất, sự ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, vị thế là đồng tiền dự trữ của USD thường giúp đô la Mỹ giảm bớt ảnh hưởng từ các biến động này.
Tóm lại, USD không chỉ đơn thuần là đồng tiền quốc gia của Hoa Kỳ, mà còn là nhân tố then chốt trong hệ thống tài chính toàn cầu, tác động đến thương mại quốc tế, định giá hàng hóa và thậm chí cả nền kinh tế kỹ thuật số. Đồng USD là biểu tượng của sự ổn định và sức mạnh kinh tế, thường được dùng làm chuẩn mực để so sánh với các đồng tiền khác.
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của PENDULUM, bao gồm các thị trường nơi PENDULUM được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán PENDULUM theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
Mua PENDULUM bằng USD với 3 bước đơn giản
Tạo tài khoản MEXC
Đăng ký trên trang web MEXC hoặc tải App MEXC. Hoàn thành xác minh danh tính để bắt đầu.
Nạp USD
Nạp USD vào tài khoản bằng phương thức thanh toán ưa thích, như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc giao dịch P2P.
Mua PENDULUM
Truy cập trang giao dịch Spot hoặc Futures, tìm kiếm PENDULUM, và hoàn thành giao dịch mua ngay với USD bạn đã nạp.
PENDULUM và tầm quan trọng của thị trường USD: Tổng quan và phân tích
Đô la Mỹ (USD) so với các loại fiat khác: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi của 3 cặp USD hàng đầu
- Tỷ giá hiện tại (USD/GBP): --
- Biến động 7 ngày: --
- Xu hướng 30 ngày: --
- Tỷ giá hiện tại (USD/EUR): --
- Biến động 7 ngày: --
- Xu hướng 30 ngày: --
- Tỷ giá hiện tại (USD/RUB): --
- Biến động 7 ngày: --
- Xu hướng 30 ngày: --
Tìm hiểu về USD
- USD là tiền fiat phổ biến nhất cho các giao dịch mua và thanh toán liên quan đến tiền mã hoá.
- USD vẫn là tiền tệ chuẩn tham chiếu toàn cầu.
- Biến động thị trường của EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD và các cặp khác phản ánh trực tiếp sức mạnh của USD.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi USD lại biến động?
- Chính sách của Cục dữ trự liên bang: Những thay đổi về lãi suất tại Mỹ tác động mạnh mẽ đến dòng vốn toàn cầu.
- Dữ liệu lạm phát: Lạm phát thấp hơn tại Mỹ làm tăng sức mua của USD trên toàn cầu.
- Chỉ số kinh tế: GDP, số liệu thất nghiệp và cán cân thương mại của Mỹ định hình niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu.
- Tâm lý toàn cầu: Các sự kiện như căng thẳng địa chính trị, biến động giá hàng hóa hoặc thông báo chính sách có thể khiến USD mạnh lên hoặc suy yếu so với các fiat khác.
Tại sao điều này quan trọng đối với tiền mã hoá
Vì hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm BTC và ETH, đều được định giá bằng USD, nên sự biến động của USD so với các fiat khác sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi đối với các nhà giao dịch quốc tế.
- USD mạnh hơn đồng nghĩa với việc người mua ở nước ngoài phải chi nhiều đơn vị tiền tệ địa phương hơn để mua PENDULUM.
- USD yếu hơn khiến PENDULUM trở nên tương đối rẻ hơn đối với các nhà đầu tư ngoài Mỹ, ngay cả khi giá tính theo USD không thay đổi.
Bạn muốn tận dụng tỷ giá hiện tại?
Mua PENDULUM bằng USD một cách an toàn trên kênh Mua Crypto của chúng tôi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD?
Tỷ giá chuyển đổi giữa PENDULUM (PENDULUM) và Đô la Mỹ (USD) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào PENDULUM, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá PENDULUM sang USD. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành USD đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của USD
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của USD. Khi USD suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như PENDULUM, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như PENDULUM, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với PENDULUM có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang USD.
Chuyển đổi PENDULUM sang USD ngay lập tức
Sử dụng công cụ chuyển đổi PENDULUM sang USD theo thời gian thực để theo dõi tỷ giá mới nhất. Dù bạn đang lên kế hoạch giao dịch hay quan sát xu hướng thị trường, công cụ này cung cấp mức giá cập nhật từng phút cùng biểu đồ lịch sử để giúp bạn luôn nắm bắt thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ PENDULUM sang USD được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ PENDULUM sang USD tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của PENDULUM (thường tính theo USD), được chuyển đổi sang USD bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ PENDULUM sang USD tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá PENDULUM sang USD thay đổi thường xuyên vì cả PENDULUM và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ PENDULUM sang USD, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi PENDULUM sang USD tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của PENDULUM so với USD theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm USD mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi PENDULUM vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ PENDULUM sang USD?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá PENDULUM và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ PENDULUM sang USD và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến PENDULUM và USD tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của PENDULUM và USD.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi PENDULUM sang USD và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa PENDULUM và USD. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi PENDULUM sang USD có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá PENDULUM bằng USD hoặc stablecoin. Tỷ giá PENDULUM sang USD rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi PENDULUM sang USD trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. USD có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá PENDULUM sang USD chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.