Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Peaq network, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Peaq network, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về PEAQ

Thông tin giá PEAQ

PEAQ là gì

Whitepaper PEAQ

Website chính thức PEAQ

Tokenomics của PEAQ

Dự báo giá PEAQ

Lịch sử PEAQ

Hướng dẫn mua PEAQ

Chuyển đổi PEAQ sang fiat

PEAQ Spot

PEAQ USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật peaq network (PEAQ) hôm nay

Phân tích kỹ thuật peaq network (PEAQ) hôm nay

Trang Phân tích peaq network cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PEAQ. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích peaq network bên dưới.

Biến động giá peaq network (PEAQ)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.0177--+3.26%-7.72%+0.62%
Tìm hiểu thêm về giá peaq network

Chỉ báo kỹ thuật Peaq network

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Peaq network trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 11
Trung lập 5
Mua 10
Đường trung bình động:Trung lậpBán 8Trung lập 0Mua 6
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 3Trung lập 5Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.01779
0.01777
R2
0.01777
0.01775
R1
0.01774
0.01774
PP
0.01772
0.01772
S1
0.01769
0.0177
S2
0.01767
0.01769
S3
0.01764
0.01767

Tín hiệu thị trường Peaq network

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.23M
$1.64 M
$1.87 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.02 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.03 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.08 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.08 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Peaq network

Dòng tiền ròng vàoGiá PEAQUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.01 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02
2026-08-07$0.00 M0.02
2026-08-06$0.00 M0.02
2026-08-05-$0.01 M0.02

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về peaq network

Giao dịch thị trường peaq network (PEAQ) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá peaq network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PEAQ/USDT
$0.0177
$0.0177$0.0177
-1.00%
974.54K (USDT)
PEAQ/USDC
$0.01774
$0.01774$0.01774
-0.89%
3.23M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán PEAQ sang USD

Số lượng

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0.0177 USD