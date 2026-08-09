Phân tích kỹ thuật peaq network (PEAQ) hôm nay Trang Phân tích peaq network cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PEAQ. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích peaq network bên dưới. Đăng ký

Biến động giá peaq network (PEAQ) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.0177 -- +3.26% -7.72% +0.62%

Chỉ báo kỹ thuật Peaq network

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Peaq network trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 11 Trung lập 5 Mua 10 Đường trung bình động : Trung lập Bán 8 Trung lập 0 Mua 6 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 3 Trung lập 5 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.01779 0.01777 R2 0.01777 0.01775 R1 0.01774 0.01774 PP 0.01772 0.01772 S1 0.01769 0.0177 S2 0.01767 0.01769 S3 0.01764 0.01767

Tín hiệu thị trường Peaq network Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.23M $1.64 M $1.87 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.02 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.03 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.08 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.08 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Peaq network Dòng tiền ròng vào Giá PEAQUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 2026-08-07 $0.00 M 0.02 2026-08-06 $0.00 M 0.02 2026-08-05 -$0.01 M 0.02 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường peaq network (PEAQ) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá peaq network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ PEAQ / USDT $0.0177 $0.0177 $0.0177 -1.00% 974.54K (USDT) Giao dịch ngay PEAQ / USDC $0.01774 $0.01774 $0.01774 -0.89% 3.23M (USDT) Giao dịch ngay