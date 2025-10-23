Giá Ozone metaverse theo thời gian thực hôm nay là 0.00007154 USD. Theo dõi cập nhật giá OZONAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá OZONAI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Ozone metaverse theo thời gian thực hôm nay là 0.00007154 USD. Theo dõi cập nhật giá OZONAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá OZONAI dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về OZONAI

Thông tin giá OZONAI

Whitepaper OZONAI

Website chính thức OZONAI

Tokenomics của OZONAI

Dự báo giá OZONAI

Lịch sử OZONAI

Hướng dẫn mua OZONAI

Chuyển đổi OZONAI sang fiat

OZONAI Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Ozone metaverse

Giá Ozone metaverse(OZONAI)

Giá theo thời gian thực 1 OZONAI sang USD

$0.00007154
$0.00007154$0.00007154
+0.15%1D
USD
Biểu đồ giá Ozone metaverse (OZONAI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:20:07 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Ozone metaverse (OZONAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00006594
$ 0.00006594$ 0.00006594
Thấp nhất 24H
$ 0.00007649
$ 0.00007649$ 0.00007649
Cao nhất 24H

$ 0.00006594
$ 0.00006594$ 0.00006594

$ 0.00007649
$ 0.00007649$ 0.00007649

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

+1.63%

+0.15%

-9.01%

-9.01%

Giá thời gian thực của Ozone metaverse (OZONAI) là $ 0.00007154. Trong 24 giờ qua, OZONAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00006594 và cao nhất là $ 0.00007649, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OZONAI là $ 0.03447626727041513, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000030714406696367.

Về hiệu suất ngắn hạn, OZONAI đã biến động +1.63% trong 1 giờ qua, +0.15% trong 24 giờ và -9.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ozone metaverse (OZONAI)

No.5763

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.66K
$ 52.66K$ 52.66K

$ 143.08K
$ 143.08K$ 143.08K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ozone metaverse là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 52.66K. Nguồn cung lưu hành của OZONAI là 0.00, với tổng nguồn cung là 801810225.66. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 143.08K.

Lịch sử giá theo USD của Ozone metaverse (OZONAI)

Theo dõi biến động giá của Ozone metaverse trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0000001071+0.15%
30 ngày$ -0.00001088-13.21%
60 ngày$ -0.00002648-27.02%
90 ngày$ -0.00015873-68.94%
Biến động giá Ozone metaverse hôm nay

Hôm nay, OZONAI đã biến động $ +0.0000001071 (+0.15%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ozone metaverse trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00001088 (-13.21%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ozone metaverse trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OZONAI đã biến động $ -0.00002648 (-27.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ozone metaverse trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00015873 (-68.94%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ozone metaverse (OZONAI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ozone metaverse.

Ozone metaverse (OZONAI) là gì

Ozone cung cấp giải pháp tất cả trong một cho các doanh nghiệp, công ty truyền thông kỹ thuật số, thương hiệu và chính phủ để triển khai các chiến lược metaverse một cách hiệu quả. Nền tảng này cung cấp khả năng tương tác, khả năng mở rộng và các giải pháp kiếm tiền vượt trội trên web 2 và web3.

Ozone metaverse đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Ozone metaverse một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake OZONAI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Ozone metaverse trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Ozone metaverse trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Ozone metaverse (USD)

Ozone metaverse (OZONAI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Ozone metaverse (OZONAI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Ozone metaverse.

Xem ngay dự đoán giá Ozone metaverse!

Tokenomics của Ozone metaverse (OZONAI)

Hiểu rõ tokenomics của Ozone metaverse (OZONAI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token OZONAI ngay!

Cách mua Ozone metaverse (OZONAI)

Bạn đang tìm cách mua Ozone metaverse? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Ozone metaverse trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

OZONAI/Tiền tệ địa phương

1 Ozone metaverse (OZONAI) sang VND
1.8825751
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AUD
A$0.0001101716
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang GBP
0.0000529396
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang EUR
0.0000615244
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang USD
$0.00007154
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MYR
RM0.0003026142
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TRY
0.0030032492
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang JPY
¥0.01087408
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ARS
ARS$0.1042852888
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang RUB
0.0058297946
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang INR
0.006281212
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang IDR
Rp1.1923328564
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PHP
0.0041836592
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang EGP
￡E.0.0034024424
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BRL
R$0.000386316
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang CAD
C$0.0000994406
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BDT
0.0087264492
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang NGN
0.1045900492
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang COP
$0.278365717
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ZAR
R.0.0012469422
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang UAH
0.0029810718
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TZS
T.Sh.0.1775179252
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang VES
Bs0.0150234
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang CLP
$0.067963
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PKR
Rs0.020202896
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang KZT
0.0384620502
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang THB
฿0.0023472274
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TWD
NT$0.0022005704
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AED
د.إ0.0002625518
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang CHF
Fr0.0000565166
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang HKD
HK$0.0005558658
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AMD
֏0.0273154028
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MAD
.د.م0.0006603142
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MXN
$0.0013184822
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SAR
ريال0.000268275
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ETB
Br0.0107546082
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang KES
KSh0.0092150674
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang JOD
د.أ0.00005072186
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PLN
0.0002604056
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang RON
лв0.0003133452
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SEK
kr0.0006731914
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BGN
лв0.0001201872
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang HUF
Ft0.0240066778
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang CZK
0.0014980476
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang KWD
د.ك0.00002189124
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ILS
0.0002353666
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BOB
Bs0.0004929106
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AZN
0.000121618
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TJS
SM0.000658168
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang GEL
0.000193158
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AOA
Kz0.0654526614
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BHD
.د.ب0.00002697058
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BMD
$0.00007154
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang DKK
kr0.0004600022
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang HNL
L0.0018736326
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MUR
0.0032522084
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang NAD
$0.001248373
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang NOK
kr0.0007168308
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang NZD
$0.0001244796
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PAB
B/.0.00007154
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PGK
K0.0002997526
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang QAR
ر.ق0.0002604056
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang RSD
дин.0.0072276862
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang UZS
soʻm0.8619275126
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ALL
L0.0059542742
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ANG
ƒ0.0001280566
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang AWG
ƒ0.000128772
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BBD
$0.00014308
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BAM
KM0.0001201872
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BIF
Fr0.21039914
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BND
$0.0000922866
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BSD
$0.00007154
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang JMD
$0.0114757314
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang KHR
0.288467165
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang KMF
Fr0.03033296
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang LAK
1.5552173602
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang LKR
රු0.0216458578
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MDL
L0.0012133184
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MGA
Ar0.320806822
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MOP
P0.0005708892
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MVR
0.001094562
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MWK
MK0.123985974
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang MZN
MT0.004571406
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang NPR
रु0.0100206078
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang PYG
0.50378468
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang RWF
Fr0.10366146
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SBD
$0.0005887742
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SCR
0.0009700824
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SRD
$0.0028358456
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SVC
$0.0006238288
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang SZL
L0.001248373
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TMT
m0.0002511054
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TND
د.ت0.00021004144
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang TTD
$0.0004843258
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang UGX
Sh0.24924536
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang XAF
Fr0.0404201
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang XCD
$0.000193158
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang XOF
Fr0.0404201
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang XPF
Fr0.00729708
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BWP
P0.0010251682
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang BZD
$0.00014308
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang CVE
$0.0067912922
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang DJF
Fr0.01266258
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang DOP
$0.0045477978
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang DZD
د.ج0.0093352546
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang FJD
$0.000164542
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang GNF
Fr0.6220403
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang GTQ
Q0.0005465656
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang GYD
$0.0149289672
1 Ozone metaverse (OZONAI) sang ISK
kr0.00872788

Nguồn Ozone metaverse

Để hiểu thêm về Ozone metaverse, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Ozone metaverse
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ozone metaverse

Hôm nay giá của Ozone metaverse (OZONAI) là bao nhiêu?
Giá OZONAI theo thời gian thực bằng USD là 0.00007154 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của OZONAI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của OZONAI sang USD là $ 0.00007154. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Ozone metaverse là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của OZONAI là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của OZONAI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của OZONAI là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OZONAI là bao nhiêu?
OZONAI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.03447626727041513 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của OZONAI là bao nhiêu?
OZONAI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000030714406696367 USD.
Khối lượng giao dịch của OZONAI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của OZONAI là $ 52.66K USD.
OZONAI có tăng giá trong năm nay không?
OZONAI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá OZONAI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:20:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ozone metaverse (OZONAI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán OZONAI sang USD

Số lượng

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00007154 USD

Giao dịch OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00007154
$0.00007154$0.00007154
+0.11%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures