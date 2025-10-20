ONTACT Protocol (ONTP) là gì

ONTACT Protocol là một dự án được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trên thị trường IoT hiện tại, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái IoT dựa trên Web 3.0 phi tập trung. Khác với hệ thống IoT tập trung truyền thống, ONTACT hướng đến việc thúc đẩy sản xuất và sử dụng dữ liệu một cách công bằng thông qua các giải pháp phi tập trung, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái IoT năng động và hiệu quả hơn thông qua việc kiếm tiền từ dữ liệu.

Tokenomics của ONTACT Protocol (ONTP)

Hiểu rõ tokenomics của ONTACT Protocol (ONTP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ONTP ngay!

Cách mua ONTACT Protocol (ONTP)

Nguồn ONTACT Protocol

Để hiểu thêm về ONTACT Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Cập nhập quan trọng về ngành ONTACT Protocol (ONTP)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-19 17:50:26 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tâm lý thị trường tiền mã hoá thoát khỏi vùng "sợ hãi cực độ", Chỉ số Sợ hãi và Tham lam hiện ở mức 29 10-19 14:26:41 Xu hướng ngành tiền mã hóa Thị trường đi ngang, tổng vốn hóa thị trường hiện tại ở mức $3,723 nghìn tỷ 10-19 04:16:21 Xu hướng ngành tiền mã hóa Xếp hạng hoạt động chuỗi công khai trong 7 ngày qua: Hệ sinh thái Solana duy trì vị trí đầu tiên 10-18 16:36:53 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi 10-18 09:33:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7 10-17 19:52:08 Xu hướng ngành tiền mã hóa Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ

Thông tin hàng đầu

