Giá OIL(BRENT) hôm nay

Giá OIL(BRENT) (OIL(BRENT)) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OIL(BRENT) sang VND là -- mỗi OIL(BRENT).

OIL(BRENT) hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- OIL(BRENT). Trong vòng 24 giờ qua, OIL(BRENT) được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, OIL(BRENT) biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường OIL(BRENT) (OIL(BRENT))

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0,00₫ 0,00 ₫ 0,00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- --

Vốn hoá thị trường hiện tại của OIL(BRENT) là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OIL(BRENT) là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.