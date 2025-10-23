Giá Nyx Eternal theo thời gian thực hôm nay là 0.0001418 USD. Theo dõi cập nhật giá NYX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NYX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Nyx Eternal theo thời gian thực hôm nay là 0.0001418 USD. Theo dõi cập nhật giá NYX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NYX dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.0001418
-15.79%1D
Biểu đồ giá Nyx Eternal (NYX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:17:13 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Nyx Eternal (NYX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0001384
Thấp nhất 24H
$ 0.0001785
Cao nhất 24H

$ 0.0001384
$ 0.0001785
--
--
+0.85%

-15.79%

-23.48%

-23.48%

Giá thời gian thực của Nyx Eternal (NYX) là $ 0.0001418. Trong 24 giờ qua, NYX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0001384 và cao nhất là $ 0.0001785, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYX là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYX đã biến động +0.85% trong 1 giờ qua, -15.79% trong 24 giờ và -23.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyx Eternal (NYX)

--
$ 56.26K
$ 0.00
--
--
SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyx Eternal là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.26K. Nguồn cung lưu hành của NYX là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Nyx Eternal (NYX)

Theo dõi biến động giá của Nyx Eternal trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000026589-15.79%
30 ngày$ -0.0018582-92.91%
60 ngày$ -0.0018582-92.91%
90 ngày$ -0.0018582-92.91%
Biến động giá Nyx Eternal hôm nay

Hôm nay, NYX đã biến động $ -0.000026589 (-15.79%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Nyx Eternal trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0018582 (-92.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Nyx Eternal trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NYX đã biến động $ -0.0018582 (-92.91%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Nyx Eternal trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0018582 (-92.91%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Nyx Eternal (NYX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Nyx Eternal.

Nyx Eternal (NYX) là gì

NYX là một token thần tượng AI được đặt theo tên của nữ thần bóng đêm Hy Lạp, với nội dung về "một thần tượng AI được tiếp thêm sức mạnh bởi sự chú ý", hiện diện và lan truyền thông qua các nhiệm vụ xã hội và cơ chế đốt.

Nyx Eternal đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Nyx Eternal một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake NYX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Nyx Eternal trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Nyx Eternal trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Nyx Eternal (USD)

Nyx Eternal (NYX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Nyx Eternal (NYX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Nyx Eternal.

Xem ngay dự đoán giá Nyx Eternal!

Tokenomics của Nyx Eternal (NYX)

Hiểu rõ tokenomics của Nyx Eternal (NYX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NYX ngay!

Cách mua Nyx Eternal (NYX)

Bạn đang tìm cách mua Nyx Eternal? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Nyx Eternal trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

NYX/Tiền tệ địa phương

1 Nyx Eternal (NYX) sang VND
3.731467
1 Nyx Eternal (NYX) sang AUD
A$0.000218372
1 Nyx Eternal (NYX) sang GBP
0.000104932
1 Nyx Eternal (NYX) sang EUR
0.000121948
1 Nyx Eternal (NYX) sang USD
$0.0001418
1 Nyx Eternal (NYX) sang MYR
RM0.000599814
1 Nyx Eternal (NYX) sang TRY
0.005952764
1 Nyx Eternal (NYX) sang JPY
¥0.0215536
1 Nyx Eternal (NYX) sang ARS
ARS$0.206704696
1 Nyx Eternal (NYX) sang RUB
0.011555282
1 Nyx Eternal (NYX) sang INR
0.01245004
1 Nyx Eternal (NYX) sang IDR
Rp2.363332388
1 Nyx Eternal (NYX) sang PHP
0.008292464
1 Nyx Eternal (NYX) sang EGP
￡E.0.006744008
1 Nyx Eternal (NYX) sang BRL
R$0.00076572
1 Nyx Eternal (NYX) sang CAD
C$0.000197102
1 Nyx Eternal (NYX) sang BDT
0.017296764
1 Nyx Eternal (NYX) sang NGN
0.207308764
1 Nyx Eternal (NYX) sang COP
$0.55175089
1 Nyx Eternal (NYX) sang ZAR
R.0.002471574
1 Nyx Eternal (NYX) sang UAH
0.005908806
1 Nyx Eternal (NYX) sang TZS
T.Sh.0.351859684
1 Nyx Eternal (NYX) sang VES
Bs0.029778
1 Nyx Eternal (NYX) sang CLP
$0.13471
1 Nyx Eternal (NYX) sang PKR
Rs0.04004432
1 Nyx Eternal (NYX) sang KZT
0.076235934
1 Nyx Eternal (NYX) sang THB
฿0.004652458
1 Nyx Eternal (NYX) sang TWD
NT$0.004361768
1 Nyx Eternal (NYX) sang AED
د.إ0.000520406
1 Nyx Eternal (NYX) sang CHF
Fr0.000112022
1 Nyx Eternal (NYX) sang HKD
HK$0.001101786
1 Nyx Eternal (NYX) sang AMD
֏0.054142076
1 Nyx Eternal (NYX) sang MAD
.د.م0.001308814
1 Nyx Eternal (NYX) sang MXN
$0.002613374
1 Nyx Eternal (NYX) sang SAR
ريال0.00053175
1 Nyx Eternal (NYX) sang ETB
Br0.021316794
1 Nyx Eternal (NYX) sang KES
KSh0.018265258
1 Nyx Eternal (NYX) sang JOD
د.أ0.0001005362
1 Nyx Eternal (NYX) sang PLN
0.000516152
1 Nyx Eternal (NYX) sang RON
лв0.000621084
1 Nyx Eternal (NYX) sang SEK
kr0.001334338
1 Nyx Eternal (NYX) sang BGN
лв0.000238224
1 Nyx Eternal (NYX) sang HUF
Ft0.047583826
1 Nyx Eternal (NYX) sang CZK
0.002969292
1 Nyx Eternal (NYX) sang KWD
د.ك0.0000433908
1 Nyx Eternal (NYX) sang ILS
0.000466522
1 Nyx Eternal (NYX) sang BOB
Bs0.000977002
1 Nyx Eternal (NYX) sang AZN
0.00024106
1 Nyx Eternal (NYX) sang TJS
SM0.00130456
1 Nyx Eternal (NYX) sang GEL
0.00038286
1 Nyx Eternal (NYX) sang AOA
Kz0.129734238
1 Nyx Eternal (NYX) sang BHD
.د.ب0.0000534586
1 Nyx Eternal (NYX) sang BMD
$0.0001418
1 Nyx Eternal (NYX) sang DKK
kr0.000911774
1 Nyx Eternal (NYX) sang HNL
L0.003713742
1 Nyx Eternal (NYX) sang MUR
0.006446228
1 Nyx Eternal (NYX) sang NAD
$0.00247441
1 Nyx Eternal (NYX) sang NOK
kr0.001420836
1 Nyx Eternal (NYX) sang NZD
$0.000246732
1 Nyx Eternal (NYX) sang PAB
B/.0.0001418
1 Nyx Eternal (NYX) sang PGK
K0.000594142
1 Nyx Eternal (NYX) sang QAR
ر.ق0.000516152
1 Nyx Eternal (NYX) sang RSD
дин.0.014326054
1 Nyx Eternal (NYX) sang UZS
soʻm1.708433342
1 Nyx Eternal (NYX) sang ALL
L0.011802014
1 Nyx Eternal (NYX) sang ANG
ƒ0.000253822
1 Nyx Eternal (NYX) sang AWG
ƒ0.00025524
1 Nyx Eternal (NYX) sang BBD
$0.0002836
1 Nyx Eternal (NYX) sang BAM
KM0.000238224
1 Nyx Eternal (NYX) sang BIF
Fr0.4170338
1 Nyx Eternal (NYX) sang BND
$0.000182922
1 Nyx Eternal (NYX) sang BSD
$0.0001418
1 Nyx Eternal (NYX) sang JMD
$0.022746138
1 Nyx Eternal (NYX) sang KHR
0.57177305
1 Nyx Eternal (NYX) sang KMF
Fr0.0601232
1 Nyx Eternal (NYX) sang LAK
3.082608634
1 Nyx Eternal (NYX) sang LKR
රු0.042904426
1 Nyx Eternal (NYX) sang MDL
L0.002404928
1 Nyx Eternal (NYX) sang MGA
Ar0.63587374
1 Nyx Eternal (NYX) sang MOP
P0.001131564
1 Nyx Eternal (NYX) sang MVR
0.00216954
1 Nyx Eternal (NYX) sang MWK
MK0.24575358
1 Nyx Eternal (NYX) sang MZN
MT0.00906102
1 Nyx Eternal (NYX) sang NPR
रु0.019861926
1 Nyx Eternal (NYX) sang PYG
0.9985556
1 Nyx Eternal (NYX) sang RWF
Fr0.2054682
1 Nyx Eternal (NYX) sang SBD
$0.001167014
1 Nyx Eternal (NYX) sang SCR
0.001922808
1 Nyx Eternal (NYX) sang SRD
$0.005620952
1 Nyx Eternal (NYX) sang SVC
$0.001236496
1 Nyx Eternal (NYX) sang SZL
L0.00247441
1 Nyx Eternal (NYX) sang TMT
m0.000497718
1 Nyx Eternal (NYX) sang TND
د.ت0.0004163248
1 Nyx Eternal (NYX) sang TTD
$0.000959986
1 Nyx Eternal (NYX) sang UGX
Sh0.4940312
1 Nyx Eternal (NYX) sang XAF
Fr0.080117
1 Nyx Eternal (NYX) sang XCD
$0.00038286
1 Nyx Eternal (NYX) sang XOF
Fr0.080117
1 Nyx Eternal (NYX) sang XPF
Fr0.0144636
1 Nyx Eternal (NYX) sang BWP
P0.002031994
1 Nyx Eternal (NYX) sang BZD
$0.0002836
1 Nyx Eternal (NYX) sang CVE
$0.013461074
1 Nyx Eternal (NYX) sang DJF
Fr0.0250986
1 Nyx Eternal (NYX) sang DOP
$0.009014226
1 Nyx Eternal (NYX) sang DZD
د.ج0.018503482
1 Nyx Eternal (NYX) sang FJD
$0.00032614
1 Nyx Eternal (NYX) sang GNF
Fr1.232951
1 Nyx Eternal (NYX) sang GTQ
Q0.001083352
1 Nyx Eternal (NYX) sang GYD
$0.029590824
1 Nyx Eternal (NYX) sang ISK
kr0.0172996

Nguồn Nyx Eternal

Để hiểu thêm về Nyx Eternal, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Nyx Eternal

Hôm nay giá của Nyx Eternal (NYX) là bao nhiêu?
Giá NYX theo thời gian thực bằng USD là 0.0001418 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của NYX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của NYX sang USD là $ 0.0001418. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Nyx Eternal là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của NYX là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của NYX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của NYX là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYX là bao nhiêu?
NYX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NYX là bao nhiêu?
NYX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của NYX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NYX là $ 56.26K USD.
NYX có tăng giá trong năm nay không?
NYX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NYX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:17:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Nyx Eternal (NYX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 NYX = 0.0001418 USD

