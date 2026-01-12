Đô la Guyana, thường được ký hiệu là GYD, là đơn vị tiền tệ quốc gia chính thức của Guyana, một quốc gia Nam Mỹ nằm ở bờ biển phía đông bắc. Là phương tiện trao đổi chính, tiền tệ này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia và được sử dụng trong mọi giao dịch hàng ngày, từ mua sắm thực phẩm đến các khoản đầu tư kinh doanh quy mô lớn.

Được đưa vào lưu hành như tiền tệ hợp pháp của đất nước, đô la Guyana thay thế đô la Guiana thuộc Anh sau khi Guyana giành độc lập. Tiền tệ này do Ngân hàng Guyana, ngân hàng trung ương của quốc gia, phát hành và quản lý. Đây là tổ chức chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định tiền tệ và giám sát lưu hành trong nước.

Đô la Guyana được chia nhỏ thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cent, tương tự như nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Tuy nhiên, do lạm phát và những thay đổi trong nền kinh tế theo thời gian, cent hầu như không còn được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày. Thay vào đó, đô la được sử dụng phổ biến hơn trong cả giao dịch tiền mặt lẫn phi tiền mặt.

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, giá trị của đô la Guyana biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các chỉ số kinh tế, các sự kiện địa chính trị và tình trạng đầu cơ trên thị trường. Do đó, tiền tệ này cũng chịu những rủi ro và biến động giống như các loại tiền pháp định khác.

Mặc dù là tiền pháp định, đô la Guyana không thường xuyên được giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Tiền tệ này chủ yếu được sử dụng trong nội địa Guyana và trong các giao dịch với các đối tác thương mại của nước này ở mức độ thấp hơn. Giống như các tiền pháp định khác, giá trị không được bảo đảm bởi một hàng hóa vật chất như vàng, mà dựa trên sự ổn định kinh tế và tín nhiệm của quốc gia.

Tóm lại, đô la Guyana là một phần thiết yếu trong hệ thống kinh tế của Guyana, đóng vai trò là phương tiện giao dịch chính trong nước. Giá trị của tiền tệ này được xác định bởi nhiều yếu tố kinh tế khác nhau, và việc phát hành được ngân hàng trung ương quản lý. Là tiền pháp định, đô la Guyana không được bảo đảm bởi một hàng hóa vật chất nào mà dựa trên sự ổn định kinh tế của Guyana.