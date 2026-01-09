Franc Thụy Sĩ, thường được ký hiệu là CHF (Confoederatio Helvetica Franc), là phương tiện thanh toán hợp pháp chính thức của Thụy Sĩ và Liechtenstein. Tiền tệ này cũng được sử dụng rộng rãi tại vùng lãnh thổ Campione d'Italia của Ý. Với tư cách là một tiền tệ quốc gia, Franc Thụy Sĩ đóng vai trò then chốt trong việc xác định sức khỏe kinh tế của các khu vực này.

Franc Thụy Sĩ trở nên độc đáo trong số các tiền tệ lớn vì Thụy Sĩ từ lâu đã được công nhận về tính trung lập và sự ổn định. Những yếu tố này đã đóng góp đáng kể vào danh tiếng của Franc Thụy Sĩ như một loại tiền tệ "trú ẩn an toàn" (safe-haven). Trong những thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn hoặc hỗn loạn, các nhà đầu tư thường tìm đến Franc Thụy Sĩ, coi đây là một công cụ lưu trữ giá trị đáng tin cậy và ổn định. Do đó, tiền tệ này thường tăng giá trong những giai đoạn như vậy.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, Franc Thụy Sĩ được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch, từ mua sắm hàng hóa, dịch vụ đến thực hiện các thỏa thuận kinh doanh. Tiền tệ này được chia nhỏ thành 100 đơn vị gọi là "Rappen" trong tiếng Đức, "centime" trong tiếng Pháp, "centesimo" trong tiếng Ý và "rap" trong tiếng Romansh. Tiền xu và tiền giấy được phát hành với nhiều mệnh giá khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) chịu trách nhiệm phát hành và kiểm soát Franc Thụy Sĩ. Mục tiêu chính của SNB là đảm bảo ổn định giá cả và ngân hàng này sử dụng nhiều công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để đạt được điều đó. Đáng chú ý là không giống như nhiều ngân hàng trung ương khác, SNB không có mục tiêu lạm phát cụ thể.

Franc Thụy Sĩ cũng được giao dịch rộng rãi trên các thị trường ngoại hối toàn cầu. Tỷ giá hối đoái của tiền tệ này so với các tiền tệ khác có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm lãi suất, các sự kiện địa chính trị và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Thụy Sĩ. Sự ổn định và danh tiếng là nơi trú ẩn an toàn thường khiến Franc Thụy Sĩ trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Tóm lại, Franc Thụy Sĩ là một tiền tệ ổn định và được tôn trọng cao, nổi tiếng với vai trò là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế bất ổn. Việc sử dụng tiền tệ này vượt ra ngoài biên giới Thụy Sĩ, minh chứng cho tầm ảnh hưởng và vai trò quan trọng của Franc Thụy Sĩ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.