Bảng Quần đảo Falkland (FKP) là tiền tệ chính thức của Quần đảo Falkland, một Lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương. Loại tiền pháp định này, dù không phải là một tiền tệ được biết đến rộng rãi, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của Quần đảo Falkland. Bảng Quần đảo Falkland được sử dụng cho tất cả các giao dịch địa phương, từ mua sắm hàng ngày đến các giao dịch kinh doanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong lãnh thổ.

Bảng Quần đảo Falkland có điểm độc đáo là được neo vào Bảng Anh (GBP) theo tỷ lệ ngang giá. Điều này có nghĩa là giá trị của một Bảng Quần đảo Falkland luôn bằng một Bảng Anh. Việc neo vào Bảng Anh mang lại mức độ ổn định cho Bảng Quần đảo Falkland, xét đến sức mạnh và sự ổn định quốc tế của đồng Bảng Anh.

Về đặc điểm vật lý, Bảng Quần đảo Falkland được phát hành dưới cả hình thức tiền xu và tiền giấy, tương tự như nhiều tiền tệ khác trên thế giới. Các thiết kế trên tiền xu và tiền giấy thường mô tả động vật hoang dã địa phương và các sự kiện lịch sử, phản ánh văn hóa và lịch sử độc đáo của Quần đảo Falkland. Chính quyền Quần đảo Falkland chịu trách nhiệm phát hành tiền tệ này.

Mặc dù Bảng Quần đảo Falkland là tiền tệ chính thức, một điểm quan trọng cần lưu ý là Bảng Anh cũng được chấp nhận tại Quần đảo Falkland. Tuy nhiên, không đúng trong chiều ngược lại - Bảng Quần đảo Falkland thường không được chấp nhận tại Vương quốc Anh. Đây là một khía cạnh độc đáo của Bảng Quần đảo Falkland và phản ánh mối quan hệ của lãnh thổ này với Vương quốc Anh.

Tóm lại, Bảng Quần đảo Falkland là một phần thiết yếu trong hệ thống kinh tế của Quần đảo Falkland. Tiền tệ này tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và hoạt động kinh tế địa phương, được neo vào Bảng Anh để ổn định và phản ánh văn hóa cũng như lịch sử độc đáo của Quần đảo Falkland thông qua thiết kế. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền tệ này chủ yếu giới hạn trong phạm vi Quần đảo Falkland, với khả năng chấp nhận hạn chế ở những nơi khác.