Bảng chuyển đổi PolySwarm sang Shilling Tanzania
Bảng chuyển đổi NCT sang TZS
Bảng chuyển đổi TZS sang NCT
- 1 NCT21.61 TZS
- 5 NCT108.04 TZS
- 10 NCT216.09 TZS
- 50 NCT1,080.44 TZS
- 100 NCT2,160.88 TZS
- 1,000 NCT21,608.79 TZS
- 5,000 NCT108,043.95 TZS
- 10,000 NCT216,087.9 TZS
- 1 TZS0.04627 NCT
- 5 TZS0.2313 NCT
- 10 TZS0.4627 NCT
- 50 TZS2.313 NCT
- 100 TZS4.627 NCT
- 1,000 TZS46.27 NCT
- 5,000 TZS231.3 NCT
- 10,000 TZS462.7 NCT
PolySwarm (NCT) hiện đang được giao dịch ở mức tzs 21.61 TZS , phản ánh mức biến động -4.17% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tzs145.78M, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là tzs40.79B TZS. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá PolySwarm chuyên dụng của chúng tôi.
4.91T TZS
Nguồn cung lưu thông
145.78M
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40.79B TZS
Vốn hóa thị trường của
-4.17%
Biến động giá (1D)
tzs 0.008979
Cao nhất 24H
tzs 0.007826
Thấp nhất 24H
Biểu đồ xu hướng NCT sang TZS ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của PolySwarm so với TZS. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá PolySwarm hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi NCT sang TZS
Tính đến | 1 NCT = 21.61 TZS | 1 TZS = 0.04627 NCT
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 NCT sang TZS là 21.61 TZS.
Mua 5 NCT sẽ có giá là 108.04 TZS và 10 NCT có giá là 216.09 TZS.
1 TZS có thể được chuyển đổi sang 0.04627 NCT.
50 TZS có thể được chuyển đổi sang 2.313 NCT, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 NCT sang TZS đã thay đổi +7.57% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động -4.17%, đạt mức cao nhất là 23.38 TZS và thấp nhất là 20.37 TZS.
Một tháng qua, giá trị của 1 NCT là 15.65 TZS, tương ứng với mức thay đổi +38.04% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, NCT đã thay đổi 2.61 TZS, dẫn đến mức thay đổi +13.71% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ NCT sang TZS
Trong 24 giờ qua, PolySwarm (NCT) đã dao động trong khoảng từ 20.37 TZS đến 23.38 TZS, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 19.81 TZS đến mức cao nhất là 26.97 TZS. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ NCT sang TZS trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|tzs 0
|tzs 26.03
|tzs 26.03
|tzs 26.03
|Thấp
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|Trung bình
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|tzs 0
|Độ biến động
|+14.44%
|+35.55%
|+133.21%
|+113.56%
|Biến động
|+4.06%
|+7.42%
|+38.05%
|+14.01%
Dự đoán giá PolySwarm bằng TZS cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của PolySwarm được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ NCT sang TZS trong những năm tới:
Dự đoán giá NCT cho năm 2027
Đến năm 2027, PolySwarm có thể đạt khoảng tzs22.69, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá NCT cho năm 2030
Đến năm 2030, NCT có thể tăng lên khoảng tzs26.27 TZS, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá PolySwarm để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Tổng quan PolySwarm
Tổng quan Shilling Tanzania
Dữ liệu thị trường chuyển đổi NCT sang TZS
1,885,913,076
ETH
Tỷ giá hối đoái NCT sang TZS hiện tại
Giá PolySwarm (NCT) theo thời gian thực hôm nay là tzs 21.6322213985344565896, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NCT sang TZS là tzs 21.6322213985344565896 mỗi NCT.
Khám phá thêm về PolySwarm trên MEXC
Shilling Tanzania là đơn vị tiền tệ chính thức của Tanzania, một quốc gia nằm ở Đông Phi. Đồng tiền này được ký hiệu bằng "TSh" và được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cent. Tuy nhiên, việc sử dụng các mệnh giá cent ít phổ biến hơn do có giá trị thấp. Shilling Tanzania do Ngân hàng Tanzania, ngân hàng trung ương của đất nước phát hành và quản lý, ngân hàng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và giá trị của đồng tiền.
Trong đời sống kinh tế hàng ngày, Shilling Tanzania được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch, từ mua sắm hàng hóa và dịch vụ đến thanh toán thuế cũng như các khoản phí chính phủ khác. Đồng tiền này đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Tanzania, làm phương tiện trao đổi, công cụ lưu giữ giá trị và chuẩn mực để thanh toán trả chậm. Shilling có dạng tiền giấy và tiền xu với nhiều mệnh giá khác nhau nhằm đáp ứng các mức giao dịch đa dạng.
Giống như các loại tiền pháp định khác, đồng Shilling Tanzania không được bảo đảm bởi hàng hóa vật chất như vàng hay bạc. Thay vào đó, giá trị của đồng này xuất phát từ niềm tin và sự tín nhiệm mà người dân Tanzania đặt vào khả năng duy trì giá trị đồng tiền của chính phủ nước này. Đây là đặc điểm nổi bật của tiền pháp định, được chính phủ công nhận là đồng tiền hợp pháp nhưng không có giá trị nội tại.
Tỷ giá hối đoái của Shilling Tanzania so với các đồng tiền khác được xác định trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá này dao động dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tình hình kinh tế Tanzania, lãi suất, lạm phát và sự ổn định chính trị. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến giá trị của Shilling và do đó tác động đến sức mua của người dân Tanzania.
Trong bối cảnh tài chính toàn cầu, đồng tiền này không phải là một trong những đồng tiền được giao dịch chủ yếu. Tuy nhiên, Shilling vẫn là một thành phần thiết yếu trong nền kinh tế của đất nước. Sự ổn định và sức mạnh của Shilling Tanzania đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sức khỏe nền kinh tế của Tanzania.
Tóm lại, Shilling Tanzania, với tư cách là một đồng tiền pháp định, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Tanzania. Đồng tiền này thúc đẩy cho thương mại và giao dịch trong nước, đồng thời giúp duy trì sự ổn định kinh tế. Giá trị của Shilling Tanzania, như các đồng tiền khác, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị cả trong nước lẫn trên phạm vi toàn cầu.
Cặp giao dịch NCT khả dụng trên MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Giao dịch
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của NCT, bao gồm các thị trường nơi PolySwarm được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán NCT theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
Futures
Khám phá các cặp giao dịch NCT Futures từ các hợp đồng Futures Vĩnh cửu phổ biến nhất, cho phép mở vị thế Long và Short. MEXC là sàn giao dịch hàng đầu trong mảng phái sinh tiền mã hoá, cung cấp đòn bẩy lên đến 500x, thanh khoản sâu và danh mục thị trường PolySwarm Futures đa dạng để hỗ trợ giao dịch chiến lược.
Mua PolySwarm bằng TZS với 3 bước đơn giản
Tạo tài khoản MEXC
Đăng ký trên trang web MEXC hoặc tải App MEXC. Hoàn thành xác minh danh tính để bắt đầu.
Nạp TZS
Nạp TZS vào tài khoản bằng phương thức thanh toán ưa thích, như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc giao dịch P2P.
Mua PolySwarm
Truy cập trang giao dịch Spot hoặc Futures, tìm kiếm PolySwarm, và hoàn thành giao dịch mua ngay với TZS bạn đã nạp.
NCT và TZS theo giá trị USD: Tổng quan và phân tích chuyên sâu
PolySwarm (NCT) với USD: So sánh thị trường
Tổng quan giá PolySwarm
- Giá hiện tại (USD): $0.0083
- Biến động 7 ngày: +7.57%
- Xu hướng 30 ngày: +38.04%
Tại sao giá tiền mã hoá biến động?
- Tâm lý thị trường: Tin tức, xu hướng mạng xã hội hoặc hoạt động của cá voi có thể kích hoạt những biến động mạnh.
- Ứng dụng & tiện ích: Các bản cập nhật mạng, tăng trưởng người dùng hoặc các quan hệ hợp tác có thể ảnh hưởng đến giá trị lâu dài.
- Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất và sức mạnh của USD có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mã hoá.
- Thay đổi quy định: Thông báo từ chính phủ hoặc cơ quan tài chính thường tác động mạnh đến thị trường.
Tại sao điều này quan trọng
- Giá tăng đồng nghĩa với việc tiền mã hoá của bạn đang tăng giá trị, điều này có lợi cho người bán.
- Giá giảm có thể mang đến cơ hội mua vào. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro.
USD: Chuẩn tham chiếu toàn cầu cho giá tiền mã hoá
Hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm NCT, đều được định giá theo đô la Mỹ (USD) trên các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, bất kể đơn vị tiền tệ địa phương của bạn là gì.
Vì vậy, dù bạn đang chuyển đổi sang TZS, giá NCT theo giá USD vẫn là chuẩn tham chiếu chính của thị trường.
Shilling Tanzania (TZS) với USD: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi
- Tỷ giá hiện tại (TZS/USD): 0.0003842451181868109
- Biến động 7 ngày: +0.19%
- Xu hướng 30 ngày: +0.19%
Tại sao tỷ giá chuyển đổi lại biến động?
- Lãi suất: Việc ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát thấp giúp một loại tiền tệ giữ được giá trị.
- Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu như tăng trưởng GDP, việc làm và cán cân thương mại ảnh hưởng đến niềm tin.
- Tâm lý thị trường: Tin tức, thay đổi chính sách hoặc biến động chính trị có thể kích hoạt những thay đổi nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng
- TZS mạnh hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ trả ít hơn để có được cùng một số lượng NCT.
- TZS yếu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều hơn, ngay cả khi giá USD của tiền mã hoá không thay đổi.
Bạn muốn tận dụng tỷ giá hiện tại?
Mua NCT bằng TZS một cách an toàn trên kênh Mua Crypto của chúng tôi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS?
Tỷ giá chuyển đổi giữa PolySwarm (NCT) và Shilling Tanzania (TZS) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào NCT, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá NCT sang TZS. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành TZS đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của TZS
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của TZS. Khi TZS suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như NCT, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như PolySwarm, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với NCT có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang TZS.
Chuyển đổi NCT sang TZS ngay lập tức
Sử dụng công cụ chuyển đổi NCT sang TZS theo thời gian thực để theo dõi tỷ giá mới nhất. Dù bạn đang lên kế hoạch giao dịch hay quan sát xu hướng thị trường, công cụ này cung cấp mức giá cập nhật từng phút cùng biểu đồ lịch sử để giúp bạn luôn nắm bắt thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TZS được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TZS tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của NCT (thường tính theo TZS), được chuyển đổi sang TZS bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TZS tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá NCT sang TZS thay đổi thường xuyên vì cả NCT và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ NCT sang TZS, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi NCT sang TZS tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của NCT so với TZS theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm TZS mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi NCT vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TZS?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá NCT và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ NCT sang TZS và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến NCT và TZS tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của NCT và TZS.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi NCT sang TZS và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa NCT và TZS. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi NCT sang TZS có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá NCT bằng TZS hoặc stablecoin. Tỷ giá NCT sang TZS rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi NCT sang TZS trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. TZS có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá NCT sang TZS chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tin tức và cập nhật thị trường PolySwarm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.